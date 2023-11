Ancora una volta non funziona “visualizza bonus trasporti”: come richiederlo a novembre

Cambia il mese, ma non il disagio per alcuni utenti, visto che oggi ancora una volta non funziona “visualizza bonus trasporti”, mentre in tanti si chiedono come richiederlo a novembre. Sono stati segnalati quest’oggi 1 novembre nuovi problemi alla pagina visualizza bonus trasporti. Come già accaduto nel mese precedente gli studenti, che hanno provato a fare richiesta di questa misura del governo, hanno riscontrato difficoltà di accesso nella pagina dedicata.

Per alcuni utenti non funziona “visualizza bonus trasporti”: cosa fare e come richiederlo a novembre

Situazione simile rispetto a quella che abbiamo vissuto esattamente un mese fa. Una problematica che chiaramente crea diverse contestazioni contro il ministero dei trasporti, finito di nuovo nella bufera. Anche quindi questo 1 novembre è stato oggetto di segnalazioni per quanto riguarda la richiesta di visualizza bonus trasporti. Parliamo di fondi limitati che quindi non possono essere usufruiti da tutti gli studenti, ma chiaramente con il malfunzionamento della pagina nessuno è in grado di approfittare di tale bonus.

Al momento la pagina continua a non funzionare e purtroppo non fa altro che alimentare le polemiche contro il governo ed in modo particolare il ministero dei trasporti. Proporre bonus che sembrano alquanto complicati da richiedere è purtroppo una consuetudine del nostro Paese. Che si potessero formare delle code virtuali in attesa di entrare all’interno della pagina visualizza bonus trasporti era cosa prevedibile, ma non che fosse praticamente impossibile fare richiesta.

Per ora non sono giunte comunicazioni a riguardo da parte di chi gestisce questa pagina web. Nemmeno lo stesso ministero dei trasporti ha chiarito la questione. Tanti studenti si ritrovano quindi anche nella giornata di oggi 1 novembre a non poter richiedere il bonus trasporti per un malfunzionamento della pagina dedicata ad esso. Se quindi avete notato come sia complicato quest’oggi entrare nella pagina visualizza bonus trasporti, sappiate che purtroppo è un problema che continua a ripetersi e per il quale non è stato ancora fatto nulla.

Allo stato attuale, continuano ad arrivare segnalazioni a riguardo da parte di tanti studenti che stanno cercando di usufruire di tale bonus prima che possano chiaramente terminare tutti i fondi. Vi terremo aggiornati a riguardo. Dunque, se non funziona “visualizza bonus trasporti” non potete fare altro che attendere lo sblocco dei server, dopo aver compreso come richiederlo a novembre.

