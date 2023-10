Visualizza bonus trasporti non funziona ad ottobre 2023 per studenti: ministero nella bufera

Non pochi problemi oggi 1 ottobre, per tutti coloro che sono alla ricerca dell’opzione “visualizza bonus trasporti“, visto che la voce secondo diverse testimonianze non funziona per chi ha provato a fare richiesta. Stiamo parlando degli studenti che, a partire dalle 8 di questa mattina, possono sfruttare il cosiddetto click day per non restare fuori da questa misura del governo. Tutto ciò in teoria, visto che vengono segnalati da oltre due ore imprevisti almeno sulla carta assai prevedibili per il pubblico coinvolto.

Ancora non funziona “visualizza bonus trasporti” oggi 1 ottobre 2023 per studenti: ministero nella bufera stamane

Dunque, questa domenica c'è di nuovo lo Stato nel mirino di tante persone. In particolare, il ministero dei trasporti, in quanto diversi utenti stanno maturando negli ultimi minuti la sensazione che non riusciranno mai ad usufruire della suddetta misura. Del resto, i fondi sono limitati ed il fatto che attorno alle 11 la pagina "visualizza bonus trasporti" risulti non funzionante, non lascia presagire nulla di buono per i richiedenti.

Le lunghe code virtuali erano assolutamente prevedibili, come sempre avviene in Italia in occasione di un click day, ma in pochi avevano previsto disagi di questo tipo. Dunque, non funziona “visualizza bonus trasporti” ad ottobre 2023, stando ai feedback di diversi studenti al momento ancora in fila. Non abbiamo ancora riscontri dal ministero dei trasporti, motivo per il quale è complicato immaginare come evolveranno le cose nelle prossime ore.

Di sicuro, chi è interessato dovrà stare con gli occhi aperti, in quanto questa sarà una lunga giornata. Sperando, ovviamente, che nel frattempo non terminino i soldi previsti dalla misura. Anche a voi non funziona l’opzione “visualizza bonus trasporti”? Vi faremo sapere nel caso in cui dal ministero dei trasporti dovessero arrivare note ufficiali o precisazioni per gli studenti che, oggi 1 ottobre 2023, sono a caccia del tanto atteso bonus, che se ottenuto concede ai richiedenti fino a 60 euro per l’acquisizione di nuovi abbonamenti.

