Ancora una volta, i complottisti dimostrano di non saper leggere i report Pfizer, e questo è tutto quello che possiamo dire. E non solo si dimostrano poco in grado di leggere un testo di media complessità come il report periodico Pfizer, ma sono anche recidivi nell’errore.

E se errare è umano, sbagliare è diabolico, decisamente diabolico. Una attestazione di malafede nel peggiore dei casi, di incapacità nel comprendere un testo nella migliore ipotesi.

Il testo di cui si parla, addotto in varie condivisioni come prova di migliaia di morti e di effetti collaterali è, ancora una volta, un elenco di “reazioni avverse gravi e non indicate da fonti dopo la vendita”

Ovvero segnalazioni inoltrate da medici e vaccinati, prima che essere siano verificate e accettate e inserite nel report senza alcun vaglio.

Ne abbiamo parlato nel precedente articolo citato e in numerosi altri: si tratta di un circolo vizioso.

Pfizer, come ogni altra farmaceutica seria, accetta le segnalazioni di eventi avversi da ogni fonte per poi verificarle con comodo. Negli ambienti novax si viene incoraggiati a segnalare qualsiasi cosa allo scopo di seminare caos, quel “qualsiasi cosa” arriva nei report e i guru novax hanno buon gioco a chiedere allo stesso pubblico fomentato di condividere la notizia di “gravi effetti avversi” sapendo che nessuno dei loro seguaci leggerà mai il testo

Se lo facessero, noterebbero che le segnalazioni contengono letteralmente di tutto. Si sottolinea: roba evidentemente riportata solo perché segnalata.

Scopriamo ad esempio che qualcuno ha segnalato come evento avverso non essere riuscito a contagiarsi con SARS, MERS e COVID, come l’altra volta

Il maggior “effetto collaterale” sembra però essere “mi sono preso lo stesso COVID19”, ignorando che se l’hai preso in forma abbastanza lieve dal sopravvivere, probabilmente potresti inserirlo tra i risultati positivi e non negativi

Ma è allontanandoci dall’alveo pandemico che i complottisti dimostrano la loro incapacità funzionale di leggere un testo complesso.

Ad esempio scopriamo che sentirsi pieni di energia è evidentemente un gravissimo effetto collaterale del vaccino, compatibile con la teoria delle “fonti russe” per cui il vaccino è un “Siero del Supersoldato” somministrato agli eserciti Ucraini per renderli più veloci di un missile, più potenti di un carro armato, ma posseduti da un folle odio nazista verso il comunismo bolscevico che li porta a sfondare carri armati a mani nude per ucciderne gli occupanti in nome di Bandera

Ma evidentemente non funziona così per tutti: qualcuno ha dichiarato di essere finito nel mondo di Harry Potter e aver trovato un Bezoar, in realtà una condizione medica nata da un disturbo spesso di origine psicologica che porta all’ingestione di materiale non digeribile

Ma c’è anche chi dichiara di aver sviluppato intolleranza ereditaria al fruttosio, enfasi su ereditaria, quindi ha scoperto evidentemente qualcosa che aveva già

E solo un enorme sospensione dell’incredulità può portarci a ritenere che qualcuno si sia accorto di avere il labbro leporino e di essere daltonico solo dopo il vaccino

Ma c’è anche chi incolpa Pfizer stessa, anzi il vaccino, per non essersi fatto la terza dose

Per finire questo breve ma non esaustivo elenco (vi invitiamo a leggere le altre 400 pagine, ma leggerle davvero, per avere armi al vostro arco per deridere i complottisti) ricordando che per il novax medio il vaccino causa rutti. Esattamente, rutti

E tanto basta per capire il grossolano errore.

Conclusione

I report Pfizer che riportano numeri abnormi di “morti ed effetti avversi” in realtà riportano le segnalazioni di essi, non verificate e, spesso, non verificabili in quanto assurdamente inattinenti.

