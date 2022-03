Hacker rilasciano “i dati delle reazioni avverse”: questo il nuovo mantra dei novax.

I quali cavalcano il “logo” di Anonymous, recentemente sulla cresta dell’onda per la sua partecipazione a quello che viene definito una guerra contro Putin per spingere una vecchia fake news.

La bufala dei “dati delle relazioni avverse”, ovvero che i vaccini avrebbero una lunga lista di effetti collaterali che Pfizer conosce, i Poteri Forti conoscono, ma “noncelodicono”.

Partiamo da alcune preliminari considerazioni, utili per il fact checking in breve:

Le segnalazioni di farmacovigilanza sono segnalazioni, non effetti collaterali accertati Non basta una maschera di Guy Fawkes per essere “Anonymous” e diventare immuni da scrutinio o esame Non è la prima volta che la propaganda novax si nutre dell’uso della farmacovigilanza strumentale Non è un attacco hacker se sono dati liberamente disponibili Considerare “Non ho contratto SARS e MERS” come effetto collaterale denuncia la natura di mera segnalazione dell’elenco

Ciò posto, passiamo all’esame

“Hacker rilasciano i dati delle reazioni avverse”, ma è (ancora) il dato delle segnalazioni

L’allegato di cui si parla, riporta i dati di farmacovigilanza: quello che chi ha ricevuto il vaccino riferisce agli hub o ai medici, e viene riportato, allegato, protocollato e esaminato.

Su questo ci siamo: il problema è che ogni segnalazione non è un “effetto collaterale”.

È qualcosa che avviene in prossimità di, o che il segnalatore dichiara sia avvenuto in prossimità di, e viene quindi esaminato.

Abbiamo visto in passato come, per provare questo assunto, un infermiere sia riuscito a segnalare che il vaccino anti-influenzale gli aveva conferito i superpoteri trasformandolo nell’Incredibile Hulk, un gigante dal color verde giada e dai muscoli possenti pronto per aiutare i Vendicatori.

Per questo tutte le tabelle di segnalazioni di effetti collaterali solitamente riportano la nota per cui le segnalazioni non sono utili per creare una statistica o una collazione degli eventi stessi.

Infatti tra gli effetti collaterali elencati appaiono evidenti segnalazioni spurie come “sensazione di corpo estraneo” o “Tampone negativo a SARS-CoV-1 e SARS-CoV-2” e “Test negativo per MERS”.

Se fossero effetti collaterali accertati, e non segnalazioni, non si capirebbe come nel documento ci sia finito “Dopo il vaccino per COVID19 non ho preso la SARS”, affermazione pari a “Dopo il vaccino anti-influenzale sono entrato negli Avengers con le sembianze di Hulk”.

Ancora una volta, siamo di fronte a una assoluta non-notizia. Una colpevole, o dolosa, disinformazione su cosa sia la farmacovigilanza.

Una sorta di profezia che si autoavvera: la diffusione delle segnalazioni VAERS ed EudraVigilance spesso fomentano una sorta di “gara” ad incrementare il tiro delle segnalazioni. Aumentando quindi il numero di segnalazioni spurie che vengono poi usate per fomentare quel timore e diffidenza che porta a nuove segnalazioni spurie in un crescendo.

Crescendo che ci porta ai vaccini che trasformano in Hulk.

