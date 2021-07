Alle strette Codacons tra assoluzione Fedez e raccolta fondi: chiarimento ufficiale

C’è un aggiornamento interessante da prendere in esame oggi 19 luglio, in merito alla disputa tra Fedez e Codacons, in relazione sia alla raccolta fondi che ha visto protagonista il cantante, sia all’archiviazione del gip, secondo cui l’artista non avrebbe danneggiato in alcun modo l’immagine dell’associazione. Insomma, alcune considerazioni extra rispetto a quelle riportate nei giorni scorsi anche sul nostro sito.

Codacons prova a chiarire tra assoluzione Fedez e raccolta fondi

Qualcuno, tra gli utenti che hanno commentato il post iniziale di Codacons su Facebook, ha fatto notare a quest’ultima come Fedez sia uscito rafforzato dalla vicenda. Una presa di posizione argomentata, che fa emergere il trend abbastanza forte che vede gli utenti dar ragione a Fedez non solo sulla questione querela, come avvenuto con il gip, ma anche sulla storia della raccolta fondi:

“Ma quante versioni cambiate soprattutto ora che avete miseramente fallito nella vostra impresa anti Fedez e la figura barbina è in mondovisione? Comunque il tutto è stato archiviato CVD. Direi che questa è una buona occasione per chiudere definitivamente il capitolo “FEDEZ” e tornare/iniziare a occuparvi di questioni serie giusto così…per riprendere un briciolo di credibilità davanti agli occhi chi vi finanzia. Se fossi una di loro avrei già chiuso i rubinetti dopo queste battaglie inutili“.

La replica della suddetta associazione non si è fatta attendere. Nella circostanza, infatti, Codacons ha provato a chiarire a tutti il senso dell’attacco a Fedez sul tema della raccolta fondi: “Abbiamo detto la stessa cosa dall’inizio: quella è un’istanza generica, non “ad personam”, sul tema delle raccolte-fondi e della trasparenza sulla destinazione dei fondi. Punto”.

Inutile dire che non tutti hanno trovato elementi di ragionevolezza nella risposta di Codacons sul nuovo caso che ha coinvolto Fedez, ma è chiaro che l’assoluzione di quest’ultimo per una vecchia storia abbia alimentato il clima ostile contro l’associazione.

