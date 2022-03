Adozione ed affido di bambini dall’Ucraina: precisazioni ulteriori da Emergenza Mama

Circola ancora su WhatsApp la catena riguardante l’adozione e l’affido di bambini provenienti dall’Ucraina, con tanto di indirizzo email che richiama Emergenza Mama. Si tratta di un’associazione senza scopo di lucro, che in questi giorni è stata inondata di email e messaggi. La questione è più articolata di quanto si pensi, al netto della situazione critica che si sta creando coi rifugiati a causa della guerra scatenata dalla Russia. Vista la disinformazione sul tema, abbiamo approfondito nuovamente la vicenda trattata ad inizio settimana.

Ancora chiarimenti su adozione ed affido di bambini dall’Ucraina da Emergenza Mama

Diventa importante ed interessante, a tal proposito, prendere in esame la replica che abbiamo ottenuto contattando la pagina Facebook “Associazione M’ama – rete MammeMatte“, finita inconsapevolmente al centro di un caso a causa di una catena WhatsApp ricca di informazioni sbagliate. Compilare un form indicato nel messaggio originale, infatti, non vi porrà in prima linea per l’adozione ed affido di bambini dall’Ucraina. Questa la risposta ricevuta dalla nostra redazione giovedì mattina:

“Salve siamo le MammeMatte, siamo una associazione impegnata a livello nazionale su affido e adozione di minori. Per questa emergenza Ucraina abbiamo pensato di creare il progetto #Ospitazione reclutando una prima disponibilità di tutte le famiglie che vogliano accogliere in famiglia nuclei mamma-bambino o minori non accompagnati. Non si tratta nè di affido nè di adozione, saranno gli enti competenti ad occuparsi di proporvi l’eventuale progetto e noi vi contatteremo. Se volete dare una prima disponibilità senza alcun impegno e nella tutela della privacy potete cliccare questo link“.

Si spera che l’ulteriore chiarimento giunto stamane dall’associazione che tutti legano all’indirizzo email con “Emergenza Mama” aiuti a sgombrare ogni dubbio, in via definitiva, su un argomento delicato come quello dell’adozione ed affido di bambini dall’Ucraina. Solo in questo modo, infatti, potremo approcciare in modo corretto la questione.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.