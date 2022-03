Adozione di bambini dall’Ucraina ed email Emergenza Mama: chiarimenti ufficiali

In tarda mattinata è arrivata anche a noi una catena WhatsApp, riguardante l’adozione di bambini dall’Ucraina, con un messaggio virale che ci rimanda ad un indirizzo email Emergenza Mama. Servono assolutamente chiarimenti, perché se da un lato bisogna essere realisti su alcuni problemi in quel Paese, come riportato stamane a proposito della folla in attesa di un treno per lasciare il Paese, al contempo occorre gettare acqua sul fuoco in altri contesti. Anche perché il pericolo disinformazione è sempre dietro l’angolo.

Cosa sappiamo sul messaggio WhatsApp che parla di adozione di bambini dall’Ucraina ed email Emergenza Mama

Allo stato attuale, quali sono le informazioni raccolte fino a questo momento in merito alla catena WhatsApp? La questione relativa all’adozione di bambini dall’Ucraina, con relativo messaggio email che potete inviare ad Emergenza Mama (per la precisione, l’indirizzo è emergenzamama@gmail.com), è una cosa seria. E come tutte le cose serie, è più articolata di quanto si possa immaginare. C’è un post Facebook pubblicato sulla pagina dell’Associazione M’ama in cui se ne parla chiaramente.

L’invio del messaggio email rappresenta solo il primo step per mostrare il proprio interesse nei confronti dell’adizione di bambini dall’Ucraina. Qualcuno fa notare quanto segue: “Non entrano i minori non accompagnati, non date informazioni errate non è giusto alimentare speranze”. Immediata la risposta da parte dell’associazione, che ha provato a chiarire alcuni punti cruciali:

“Come già precisato nel post e nel sito e nel comunicato stampa noi stiamo raccogliendo le disponibilità ad una accoglienza straordinaria (non è né adozione, né affido), di contro stiamo contando le autorità istituzionali competenti che dovranno decidere (ovviamente) la più consona collocazione dei profughi e il miglior progetto per loro e se lo riterranno opportuno utilizzeranno il nostro data base di 25.000 famiglie che si sono rese disponibili (ovviamente dopo averle valutate). Le ringraziamo di averci dato modo di precisarlo ulteriormente“.

Insomma, non è in corso alcuna adozione di bambini dall’Ucraina inviando un messaggio email ad Emergenza Mama. Il messaggio WhatsApp probabilmente trae in inganno sotto questo punto di vista. In ogni caso, se interessati, nulla vi vieta di contattare l’associazione in questione.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.