Rifugiati Ucraina in coda davanti al treno a Kharkiv: per i negazionisti lo scatto è ritoccato

Sta diventando virale una foto che ci mostra rifugiati dell’Ucraina intenzionati a salire su un treno in partenza da Kharkiv, tra le città più colpite dopo l’avvio dell’offensiva della Russia nel Paese. Occorre ribadire che uno scatto accompagnato da una descrizione a caso, come quella esaminata giorni fa sul film Deep Impact (qui trovate tutti i chiarimenti del caso), non rappresenti di suo una notizia. Anche perché i negazionisti del conflitto voluto da Putin si stanno sbizzarrendo da un po’ di giorni a questa parte.

Cosa sappiamo sui rifugiati ucraini in coda davanti al treno a Kharkiv

In quel frangente, qualcuno associò arbitrariamente il logo di TGCOM 24, affermando che la redazione avesse mandato in onda una sequenza del film al posto della fuga da Kiev. Anche in questo caso bisogna fare attenzione. Più di un utente ci ha segnalato la foto che trovate ad inizio articolo. La descrizione corretta sembra quella che localizza a Kharkiv l’immagine emblematica del popolo dell’Ucraina che vuole lasciare il Paese. Qualcuno obietta come segue:

“Questa fotografia non mi convince. Sembra una foto vecchia di repertorio ritoccata e resa “moderna” aggiungendo colori a caso e personaggi con addosso giubbini che si usano adesso, ma a ben guardare, in mezzo, si vedono parti in bianco e nero e gente che sembra vestita coi cappotti di una volta“.

L’esito della nostra ricerca non può darvi sentenze e verità inconfutabili, ma possiamo evidenziare che tra le prime fonti a rendere pubblico lo scatto ci sia Daily Mail, con un recente articolo sulla guerra in Ucraina. La fonte della testata, che viene riportata e scritta nella filigrana del Daily Mail, ci rimanda poi al social network Instagram. Non troviamo occorrenze uguali o simili più vecchie sul web, motivo per il quale al momento siamo portati a pensare che lo scatto riguardi la stazione di Kharkiv. Dunque, in Ucraina.

