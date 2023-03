Addirittura bufala su Giorgia ed Emanuel Lo che si separano per Lorella Cuccarini: stop alle voci

Ci sono pervenute delle segnalazioni secondo cui Giorgia ed Emanuel Lo sarebbero pronti a separarsi dopo quanto avvenuto nella serata di sabato ad Amici. Tutta colpa di un bacio, neppure confermato, tra uno dei volti più importanti di questa edizione del reality e Lorella Cuccarini in occasione di un ballo più sensuale del solito. Dunque, come se non bastasserlo le fake news del passato sulla ballerina che ha fatto la storia della tv italiana, come abbiamo avuto modo di constatare con altri articoli pubblicati in passato, ora tocca smentire altre indiscrezioni.

Occhio alla bufala su Giorgia ed Emanuel Lo che si separano per Lorella Cuccarini: diamoci un taglio con le voci

Senza girarci troppo intorno, invitiamo tutti a fare attenzione alla bufala secondo cui Giorgia ed Emanuel Lo sarebbero addirittura sul punto di separarsi, a poche ore dalla messa in onda della puntata di Amici che ha visto protagonista il compagno della cantante, durante un ballo molto particolare con Lorella Cuccarini. Bisogna stoppare oggi stesso i rumors, visto che il caso è rientrato ancor prima di prendere piede tra i diretti interessati.

Come sono andate le cose? Premesso che il bacio non sia certo tra Emanuel Lo e Lorella Cuccarini, lui subito dopo il ballo ha archiviato scherzosamente la vicenda, incolpando con il sorriso Maria De Filippi. La stessa Lorella Cuccarini, poi, ridendo ha parlato indirettamente a Giorgia dicendole tramite le telecamere che l’avrebbe chiamata successivamente. Insomma, la lettura del contesto è fondamentale per inquadrare al meglio quanto avvenuto.

Solo così si può spiegare quanto poco senso abbiano le indiscrezioni secondo cui Emanuel Lo e Giorgia sarebbero in crisi, nonostante la coppia abbia un figlio. A chiudere il tutto, poi, la battuta della cantante in risposta al precedente messaggio di Lorella Cuccarini: “Mi devo preoccupare?“. Come riportato da Il Fatto Quotidiano. Insomma, tanto rumore per nulla.

