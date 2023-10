Addio al calcetto su erba sintetica entro il 2030 in Italia: cosa sappiamo per ora

Sono frammentarie ed al momento non definitive le informazioni riguardanti il possibile addio al calcetto su erba sintetica entro il 2030, anche qui in Italia. Già durante la pandemia si è parlato a più riprese di questo sport, a livello amatoriale, con informazioni spesso non ufficiali, come vi abbiamo riportato a suo tempo. Le indiscrezioni di oggi nascono da un presunto documento che sarebbe stato redatto dalla Commissione Europea, ma al momento della pubblicazione del nostro pezzo, non possiamo ancora considerarlo ufficiale.

Le conseguenze per il calcetto su erba sintetica da archiviare entro il 2030 in Italia: le informazioni disponibili per adesso

Senza girarci troppo intorno e fatta la premessa precedente, cosa sappiamo sul possibile addio al calcetto su erba sintetica entro il 2030 in Italia? Come riportato anche da alcune fonti straniere, la Commissione europea imporrà entro otto anni la scomparsa di tutti gli impianti sportivi in ​​erba artificiale perché sono i maggiori emettitori di microplastiche nell’ambiente, così come sono concepiti ora. Ribadiamo che, allo stato attuale, non possiamo considerare il provvedimento definitivo e formalizzato.

Sostanzialmente, ad oggi il problema non viene considerato l’erba sintentica in sé, ma la gomma dei pneumatici riciclati, vale a dire le “palline nere” che a tutti coloro che giocano sull’erba artificiale si attaccano alle scarpe e ai vestiti. Per farvela breve, in questo momento la priorità è trovare un’altra soluzione per ammortizzare i rimbalzi del pallone e della nostra diversa dalla gomma. Così facendo, si potrà continuare così a giocare sull’erba artificiale. Dettaglio non di poco conto, visto che alcuni titoli che circolano in rete in queste ore sono troppo netti e definitivi.

In ogni caso, occhio agli impatti economici per l’Italia, in quanto i campi da calcetto in erba sintetica, una volta costruiti, non costano quasi nulla in termini di manutenzione. Per questo motivo, hanno avuto negli ultimi decenni un’evoluzione inarrestabile dei centri sportivi comunali e delle società di calcio.

