Addio ad Amalia di Uomini e Donne morta: i malintesi di oggi che non ci mancavano

Mancavano all’appello da diverso tempo e, a dirla tutta, proprio non ci mancavano, fino a quando oggi 12 dicembre ci siamo imbattuti in alcuni post acchiappaclick a proposito di Amalia di Uomini e Donne morta. Si tratta di una vicenda che ricorda molto quella che pochi giorni fa abbiamo trattato sul nostro sito in merito a Costantino Vitagliano, anche se come si potrà notare dal nostro approfondimento odierno, abbiamo alcuni elementi di differenziazione che fanno la differenza.

Nessun ultimo saluto ad Amalia di Uomini e Donne morta: i post acchiappaclick di oggi tornano alla ribalta

Come sono andate le cose? Si parla di Amalia di Uomini e Donne morta per un motivo ben preciso. Alcuni titoli dei soliti siti, infatti, rimandano all’addio data ad una persona di nome Amalia, associandola proprio alla trasmissione condotta da Maria De Filippi. In realtà, si tratta di un post pubblicato da una persona vicina al programma in onda su Canale 5, che ha riservato l’ultimo saluta ad una sua amica chiamata appunto Amalia. Nulla a che vedere con la donna che ha partecipato allo show poco meno di 20 anni fa.

Eppure, giocando con le parole abbiamo avuto la netta sensazione che la notizia su Amalia di Uomini e Donne potesse essere vera. Il clickbait è sempre dietro l’angolo, anche se negli ultimi tempi non stavamo più facendo i conti con situazioni di questo tipo.

In generale, stiamo parlando di Amalia Roseti, ovvero una delle ex corteggiatrici più famose di Uomini e Donne. Nata a Milano nel 1984, ha partecipato al programma nel 2005, quando era tronista Luca Dorigo. Amalia si è fatta subito notare per la sua bellezza e la sua personalità forte e determinata. Ha conquistato il pubblico con la sua spontaneità e la sua risata contagiosa.

Dunque, massima attenzione ai titoli su Amalia di Uomini e Donne che traggono in inganno, secondo quanto appreso in giornata.

