Oggi danno per morto Costantino Vitagliano con malattia senza cura: tra bufale ed imprecisioni

Ci sono numerose voci da smentire a proposito di quelle fonti che danno per morto Costantino Vitagliano oggi. Tutta colpa di una malattia che lo sta costringendo in ospedale da alcuni giorni a questa parte e che, evidentemente, sta creando più di un grattacapo ai medici che lo seguono. Situazione dunque delicata, su questo ci sono pochi dubbi, ma come avvenuto nei giorni scorsi con Gianni Morandi è importante non essere superficiali e non lasciarsi andare a fake news che potrebbero solo creare inutili ansie tra parenti ed amici del personaggio in questione.

Strane voci danno per morto Costantino Vitagliano con malattia senza cura: ci sono tante bufale ed imprecisioni in giro

Sostanzialmente, oggi ci vorrebbe un doppio tag in merito alle voci che ci danno per morto Costantino Vitagliano. Da un lato, infatti, ci sono post su TikTok e video YouTube che alimentano palesemente quella che possiamo considerare in tutto e per tutto una fake news. Si parla espressamente dell’ex tronista di Uomini e Donne passato a miglior vita, quando fino a questa mattina ha pubblicato contenuti sui social. Pur postando direttamente dall’ospedale dove è ricoverato.

Se da un lato oggi abbiamo coloro che danno per morto Costantino Vitagliano, al contempo non possiamo tralasciare chi ha deciso di adottare un approccio più soft, arrivando a parlare di malattia senza cura. Ora, da un punto di vista prettamente clinico, la situazione è delicata per una semplice ragione: i medici non hanno ancora capito quale sia il male che lo ha colpito negli ultimi tempi. Appena si avranno le idee più chiare sotto questo punto di vista, si procederà con un trattamento specifico.

Discorso diverso dalla malattia senza cura, che presuppone una chiara diagnosi e l’impossibilità di procedere. Ecco perché la storia della malattia senza cura risulti un’enorme imprecisione. Dunque, occorre non solo non parlare di Costantino Vitagliano morto, ma anche evitare strane sentenze di diagnosi.

