Circola la voce su Gianni Morandi morto oggi: smontiamo la bufala del giorno

Nonostante il giorno di festa, ci sono pervenute segnalazioni in merito ad una nuova bufala che ha preso piede sul web, con un chiaro riferimento alle voci su Gianni Morandi morto oggi. A dirla oggi, non si tratta di un inedito, considerando il fatto che anche nel 2022 siamo stati costretti ad affrontare la medesima indiscrezione, come forse ricorderete tramite l’articolo che abbiamo pubblicato a suo tempo. E così, tocca dare una risposta ad amici e fan che oggi si sono allarmati per le sue condizioni di salute.

Dobbiamo smentire la voce su Gianni Morandi morto oggi: occhio alla bufala del giorno

Come ha preso piede la voce su Gianni Morandi morto oggi? A causa di un video che è stato pubblicato su YouTube, con tanto di immagine in anteprima che trovate ad inizio articolo, in tanti hanno pensato che fosse necessario dare l’ultimo saluto ad un cantante che ha contribuito a fare la storia della musica italiana. Per fortuna, dopo una breve ricerca, ci siamo resi conto che siamo nelle condizioni di dover smentire la bufala del giorno, cercando di gettare acqua sul fuoco una volte per tutte.

Già, perché consultando le principali agenzie di stampa in Italia, senza dimenticare i canali social dell’artista, si scopre che in realtà l’indiscrezione non abbia alcuna fonte. Ora, pensate per un attimo quanto farebbe rumore una notizia del genere e, contemporaneamente, il fatto che nessuno ne stia parlando oggi 8 dicembre. Dovrebbe bastare questo per gettare acqua sul fuoco e per tranquillizzare tutti coloro che hanno pensato al peggio in queste ore.

Insomma, fermiamo oggi stesso le voci su Gianni Morandi morto, con un approfondimento da parte nostra che mira a smentire senza troppi giri di parole la bufala del giorno. La speranza è che nelle prossime settimane tutti possano darci un taglio con rumors di questo tipo.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.