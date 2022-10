Enorme malinteso su Gianni Morandi morto oggi

Smentiamo tutte le voci su Gianni Morandi morto oggi. Attenzione a titoli fuorvianti che in queste ore si stanno leggendo sul web e riguardano la morte di Morandi. Si sta facendo molta confusione su questo cognome che riporta alla mente di tutti il celebre cantante Gianni Morandi, ma che non c’entra assolutamente nulla con la notizia che ha visto purtroppo protagonista un barista di Sassuolo, Roberto Morandi.

Si è venuto a creare un grosso malinteso su Gianni Morandi morto oggi in Italia

Altro malinteso, a distanza di mesi dall’incidente che lo ha visto protagonista. Dopo anni di malattia infatti si è spento a soli 46 anni ed ormai da tempo stava vivendo a Rimini dove esercitava la professione di barista. Sta quindi capitando sul web di leggere morte di Morandi ed in molti stanno pensando che possa trattarsi proprio del famoso cantante, ma non è assolutamente così.

Il rischio insomma di diffondere una notizia falsa è molto alto, ma questo è solo un caso di omonimia che tra l’altro riguarda solo il cognome. Sappiamo come in genere i personaggi famosi siano soggetti a questo trend di notizie false riguardanti la morte, qua c’è stato semplicemente un malinteso per la questione dello stesso cognome.

Non è quindi assolutamente scomparso Gianni Morandi, il cantante si sta godendo la sua vita di campagna in tranquillità, anche se non mancano i vari concerti i giro per le città. Proprio pochi giorni fa, nella sua Bologna, ha dato vita ad un concerto a sorpresa insieme all’attore Claudio Santamaria per onorare il grande Lucio Dalla, uno spettacolo molto apprezzato dai passanti. Gianni Morandi sta benissimo, non è assolutamente scomparso.

La notizia riguarda invece il barista Robby Morandi di Sassuolo che purtroppo non è riuscito a sconfiggere una malattia che lo stava accompagnando da qualche anno. Se vi imbattete in titoli riguardanti morte di Morandi, non pensate al cantante, ma è un’altra persona con lo stesso cognome che non è riuscito a sopravvivere dopo una brutta malattia. Come sempre sul web si cerca di speculare su notizie tragiche per avere maggiore visibilità, diffondendo spesso notizie false. Fate quindi attenzione al clickbait su Gianni Morandi oggi.

