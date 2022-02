Incidente e mano fasciata per Gianni Morandi: come è avvenuto l’infortunio

In rete girano storie molto fantasiose a proposito di Gianni Morandi e dell’incidente per il quale oggi si ritrova con la mano fasciata. Il cantante, in realtà, già a suo tempo, nei giorni che lo hanno visto ricoverato, ha dovuto fare i conti con svariate fake news. Ne abbiamo parlato a suo tempo con alcuni articoli in merito, mentre oggi occorre per forza di cose ritornare sull’argomento. Come è avvenuto l’infortunio? Diventa importante chiarire una volta per tutte alcuni concetti relativi alla vicenda.

Cosa sappiamo sull’incidente e sulla mano fasciata di Gianni Morandi

Già, perché soprattutto in occasione della quarta serata del Festival di Sanremo, in cui è stato protagonista assoluto con diverse cover insieme a Jovanotti, in tanti hanno notato la mano fasciata di Gianni Morandi. Se vi state ponendo domande sull’incidente, la storia è più semplice di quanto si possa pensare. A marzo 2021, più in particolare, il cantate è stato protagonista di un incidente che ha rischiato seriamente di fargli perdere il corretto funzionamento della mano destra.

L’infortunio è avvenuto mentre Gianni Morandi stava bruciando sterpaglie all’esterno della sua casa, nel bolognese, dove è solito pubblicare scatti quotidiani poi ricondivisi sui suoi social. Ad un certo punto, l’artista è scivolato per poi perdere l’equilibrio. Così facendo, purtroppo, è caduto sulle fiamme. Istintivamente, secondo quanto raccolto nei mesi successivi, Morandi ha fatto leva sulla superfice bollente con la mano destra, per attutire la caduta.

Il gesto non gli ha comunque risparmiato ustioni importanti su mani e gambe. Proprio la mano destra è stata quella che ha risentito maggiormente dell’incidente. Successivamente, il cantante è stato trasportato e ricoverato al Centro Grandi Ustionati di Cesena. In un secondo momento è stato poi trasferito all’Ospedale Maggiore di Bologna. Ora sappiamo qualcosa di più sull’incidente per il quale Gianni Morandi ha la mano fasciata al Festival di Sanremo 2022.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.