Addio a Wanna Marchi morta: no, non è passata a miglior vita

Si parla tanto di addio a Wanna Marchi morta in queste ore, alla luce di un post che alimenta non poca disinformazione nei suoi confronti. A dirla tutta, non è la prima volta che ci ritroviamo al cospetto di una situazione simile, come si può notare attraverso un articolo che abbiamo pubblicato nel 2022 sul nostro sito. La questione va affrontata più da vicino, affinché si possa gettare acqua sul fuoco in merito ad un personaggio che, per forza di cose, crea sempre molte discussioni.

Wanna Marchi morta è solo l’ennesimo titolo ingannevole

Come nasce la notizia fuorviante su Wanna Marchi morta? La notizia linkata non fa altro che dirci come lei e sua figlia Stefania Nobile si siano trasferite in Albania per ricominciare, dopo le vicissitudini legali che hanno caratterizzato i loro ultimi decenni. Dunque, un titolo esca, facendo riferimento ai tanti saluti al nostro Paese, al punto che in tanti hanno espresso rabbia ed un certo fastidio nei commenti, una volta appreso il “giochino”.

Dunque, Wanda Marchi morta è una notizia costruita ad arte ed ovviamente non confermata. A seguire, si trova uno dei tanti commenti di utenti che hanno condannato questo modus operandi: “Non è morta, si è trasferita con la figlia in Albania. Ce ne faremo una ragione. Queste sono le solite notizie fuorvianti di chi è totalmente ignorante nel fare una corretta informazione“. Insomma, ormai si tratta di una strategia che non paga più e che innesca reazioni negative, destinate a penalizzare questi siti a lungo termine.

A prescindere da queste considerazioni, noi non possiamo fare altro che smentire tutte le voci riguardanti Wanda Marchi morta, rispondendo in questo modo ad alcuni titoli che hanno ingannato coloro che non hanno approfondito. Staremo a vedere quali saranno i prossimi VIP costretti a fronteggiare fake news del genere.

