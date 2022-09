Danno per morta anche Wanna Marchi con Stefania Nobile oggi: solite incomprensioni

Si torna a parlare di titoli fuorvianti oggi, a proposito di Wanna Marchi morta, anche se il malinteso del momento coinvolge in qualche modo anche Stefania Nobile. Menzionata in passato sul nostro sito per alcune uscite politiche, con indiretto richiamo per Giorgia Meloni e Matteo Salvini, occorre aggiungere qualcosa al pezzo precedente. Il motivo? La notorietà tornata a livelli significativi, grazie al lancio della serie Netflix che la vede protagonista, evidentemente ha indotto qualche sitarello a lavorare nuovamente con bassi standard qualitativi.

Wanna Marchi morta e malintesi vari su Stefania Nobile: quanta confusione oggi

Senza troppi giri di parole, vi diciamo subito che i post su Wanna Marchi morta sono del tutto falsi. Con la solita strategia acchiappaclick che caratterizza determinati siti, abbiamo assistito di recente ad alcuni titoli di articoli che lasciano temere il peggio per il noto volto televisivo di 80 anni. Nonostante non sia più giovanissima, non abbiamo riscontri in merito a condizioni di salute non proprio ottimali. E questo va precisato prima di ogni altra cosa.

Coi persistenti giri di parole che estraggono notizie del tutto contestualizzate, dunque, oggi abbiamo chi ci fa credere a Wanna Marchi morta. Altre fonti tirano in ballo addirittura Stefania Nobile, altro volto che da sempre ha caratterizzato polemiche e campagne pubblicitarie in comune. A prescindere dall’opinione che abbiamo maturato con il trascorrere del tempo su questo controverso personaggio, come sempre la verità viene prima di tutto. Così come la condanna verso chi cerca di ingannare i lettori.

Per queste ragioni, rispondiamo con decisione a chi vi lascia credere alla notizia su Wanna Marchi morta, ricordando a chi ci segue che il medesimo discorso riguardi Stefania Nobile. La sensazione è che le prossime settimane saranno caratterizzate da altre fake news a tema, come sempre avviene quando le luci dei riflettori si accendono su determinati personaggi.

