Addio a Roberto Giacobbo ed alla trasmissione Freedom: ulteriore malinteso oggi

C’è la netta sensazione, da alcune ore a questa parte, che si debba dire addio al giornalista Roberto Giacobbo e, di conseguenza, alla trasmissione televisiva Freedom, che è apprezzata da un numero non indifferente di telespettatori. Si tratta di un post riapparso nel corso della giornata di martedì soprattutto su Facebook, dando la convinzione a tanti utenti che fosse necessario dare l’ultimo saluto al conduttore. Per fortuna le cose non stanno così, visto che come al solito si gioca con l’ampio significato delle parole.

Stanno dando l’addio a Roberto Giacobbo ed alla trasmissione Freedom, ma è solo un malinteso oggi

Del resto, la lingua italiana si presta a molteplici interpretatazioni, soprattutto quando sui social si utilizzano termini come “addio”. Chiaramente, chi si imbatte in contenuti del genere è portato a pensare che il personaggio famoso di turno ci abbia lasciati e sia passato a miglior vita, ma non è il caso di Roberto Giacobbo secondo quanto raccolto in mattinata. Sostanzialmente, ci ritroviamo al cospetto di una situazione che presenta molte similitudini rispetto a quella che abbiamo preso in esame durante il mese di settembre.

Andando ad approfondire tutta la vicenda, si scopre che sia assolutamente scorretto parlare di addio a Roberto Giacobbo, visto che la notizia del momento riguarda il semplice “trascloco” della trasmissione Freedom da Italia 1 a Rete 4. Insomma, clickbait allo stato puro, come sempre più spesso accade in situazioni simili.

Staremo a vedere chi sarà la prossima vittima di questi post acchiappaclick, visto che alcune pagine Facebook periodicamente attuano questa strategia per portare a casa qualche click in più tramite i link che vengono posti nei commenti. In pratica, si prova ad attirare l’attenzione del pubblico con le immagini contenenti testo fuorviante, al fine di generare visite verso siti associati, come abbiamo avuto modo di constatare con il fantomatico addio a Roberto Giacobbo ed alla sua trasmissione Freedom.

