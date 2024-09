Tra Roberto Giacobbo morto e malattia di Cesara Buonamici: la fiera del malinteso oggi

Ci sono tanti malintesi oggi che dobbiamo chiarire prima possibile, considerando il fatto che sui social stanno prendenedo piede almeno un paio di fraintendimenti su Roberto Giacobbo morto e la presunta malattia di Cesara Buonamici. Andiamo con ordine, provando a chiarire entrambe le questioni, affinché tutti sappiano come stiano le cose per due volti della televisione italiana. Soprattutto per coloro che sono soliti guardare trasmissioni e telegiornali che vanno in onda su Mediaset.

Chiariamoci subito su Roberto Giacobbo morto e malattia di Cesara Buonamici: troppi malintesi oggi

Non possiamo parlare di bufala in senso stretto, a differenza di quanto avvenuto nella giornata di ieri con Justin Bieber ed il nostro approfondimento. Provando a scendere in dettagli, emerge ad esempio che l’addio a Roberto Giacobbo sia una totale forzatura da parte di alcune pagine Facebook. Trattasi di espressione ampiamente utilizzata proprio da coloro che puntano costantemente sul cosiddetto acchiappaclick, visto che il noto conduttore da quello che ci risulta gode di ottima salute.

Cosa gli è successo? In pratica, secondo le ultime indiscrezioni trapelate sul web, la sua trasmissione chiamata “Freedom – Oltre il confine” è stata semplicemente spostata da Italia 1 a Rete 4. Qualcuno ne ha approfittato per alimentare le solite preoccupazioni con il termine “addio”, alludendo al fatto che il conduttore fosse passato a miglior vita, ma per fortuna le cose non stanno così. Gettiamo acqua sul fuoco, dunque, per gli utenti che in queste ore hanno pensato al peggio in merito al suo destino.

Ancor più antipatica, poi, la questione relativa alla malattia di Cesara Buonamici. Se da un lato è vero che la giornalista abbia dovuto affrontare una dura sfida, va anche precisato che il tutto sia avvenuto nel 2020 e che, per fortuna, la scoperta sia avvenuta in tempo. Evitando conseguenze peggiori per lei. Dettagli che non trapelano da alcuni “post esca”, esattamente come riscontrato a proposito delle voci su Roberto Giacobbo morto oggi 8 settembre.

