Rilancio per Justin Bieber morto dopo un incidente oggi: ennesima bufala del 2024

Sta girando tanto sui social, in particolare su Facebook, la notizia riguardante Justin Bieber morto oggi, a testimonianza del fatto che stiamo vivendo un 2024 particolarmente caldo in termini di fake news e di post acchiappaclick. Quella odierna, come abbiamo avuto modo di constatare in mattinata, è in tutto e per tutto una bufala, visto che non si utilizzano i soliti stratagemmi per farci credere che un personaggio famoso sia passato a miglior vita. Spesso e volentieri con strani giri di parole.

Seconda ondata di post sur Justin Bieber morto dopo un incidente oggi: ancora una bufala nel 2024

E pensare che quest’anno abbiamo già affrontato una situazione simile, visto che il cantante si è ritrovato al centro di falsità del genere durante il mese di aprile. Ne abbiamo parlato con un articolo specifico sul nostro sito. Il post virale, tradotto, viene presentato come una sorta di ultim’ora, affermando che Justin Bieber sia morto dopo essersi schiantato a oltre 100 km/h, con tanto di rapporto che sarebbe stato fornito dal medico legale.

Un testo che lascia qualcosa in sospeso, rimandando tutti gli approfondimenti del caso ad una pagina web dove viene appunto alimentata la bufala del giorno. Analizzando più da vicino le principali agenzie di stampa italiane e straniere, infatti, non vi è alcuna traccia sui rumors del giorno, evidenziando in questo modo che siamo al cospetto di un link creato solo per generare visualizzazioni in modo non corretto. Tanto basta per archiviare tutta la storia molto velocemente.

Non è la prima e non sarà l’ultima volta che capiterà qualcosa del genere, purtroppo. A noi non resta altro da fare che smentire in modo categorico tutte le voci riguardanti Justin Bieber morto oggi, sperando che nello scorcio restante del 2024 si possa finalmente mettere da parte questo modo di ottenere visite. Soprattutto considerando la preoccupazione che abbiamo registrato tra i suoi fan.

