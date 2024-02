A che ora inizia il Festival di Sanremo e chi sarà il vincitore del 2024: tra anticipazioni ed errori

Come sempre, ci sono alcuni aspetti che vanno specificati a poche ore da un importante evento televisivo, come si può notare oggi sia sul tema “a che ora inizia il Festival di Sanremo”, sia su chi sarà il vincitore del 2024. Dunque, dopo aver precisato alcuni aspetti su Marco Mengoni (basti pensare al nostro articolo di questa mattina), tra i principali protagonisti della prima serata di oggi 6 febbraio, bisogna approcciare correttamente la puntata di martedì. Anche in questo caso, infatti, si commettono tanti errori sui social tra gli appassionati.

Capiamo a che ora inizia il Festival di Sanremo e chi sarà il vincitore del 2024: riscontri oggi su anticipazioni ed errori

Andiamo con ordine, precisando in primo luogo a che ora inizia il Festival di Sanremo. Contrariamente a quello che si dice sui social, infatti, la serata non partirà alle 21 e, dunque, in ritardo rispetto alle ultime edizioni condotte da Amadeus. Come sempre, ci sarà il cosiddetto PrimaFestival attorno alle 20:35, subito dopo il TG1, mentre le luci del Teatro Ariston si accenderanno ufficialmente per la prima puntata alle 20:45. Non dovrebbero esserci ritardi, nemmeno dovuti alla pubblicità, contrariamente a quello che accade spesso in questi casi.

Per quanto riguarda il vincitore del Festival di Sanremo 2024, ovviamente chi vi fornisce certezze in merito con fantomatiche anticipazioni non fa altro che alimentare bufale. Certo, ci sono almeno tre favoriti, come sempre avviene alla vigilia di un grande evento che, è bene ricordarlo, resta una competizione tra professionisti. A tal proposito, è giusto sottolineare che quest’anno sembrano partire in pole position Annalisa, Alessandra Amoroso ed Angelina Mango. Senza alcuna sicurezza di successo, ovviamente.

Dunque, ora sappiamo a che ora inizia il Festival di Sanremo, con chiusura prevista tra l’1:30 e le 2, quando sarà già mercoledì, mentre su chi sarà il vincitore del 2024 abbiamo semplicemente delle anticipazioni legate alle quote fornite dai principali operatori del settore.

