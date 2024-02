Zero riscontri da Microsoft sull’errore 0x80070643, ma ci sono nuove soluzioni per Windows 10

Microsoft ha fatto sapere nelle scorse settimane di essere a conoscenza dell’errore 0x80070643, che viene a galla nel momento in cui un utente che si ritrova con Windows 10 prova a portare a termine l’installazione dell’aggiornamento che in teoria è stato reso disponibile a fine gennaio. Un bug che, in teoria, ha fatto emergere immediatamente una soluzione incentrata con la partizione della memoria, ma che per forza di cose non risulta alla portata di tutti. Insomma, senza le giuste conoscenze si rischia di peggiorare la situazione.

Il punto della situazione sull’errore 0x80070643 con Windows 10: trapelata un’altra soluzione

Dopo averne parlato ad inizio mese con un altro approfondimento, dunque, oggi tocca riprendere l’argomento, in modo da fornire a tutti alcune dritte utili. Per farvela breve, Microsoft ancora non ha rilasciato una patch utile per mettersi alle spalle una volta per tutte l’errore 0x80070643. Al di là di qualche guida dedicata al pubblico più esperto, dunque, quasi tutti sono in attesa di un pacchetto software ufficiale e semplicemente da installare.

Tuttavia, in queste ore alcune fonti autorevoli hanno rilanciato un’altra potenziale soluzione all’errore 0x80070643. In particolare, è stato reso disponibile, un nuovo file, che possiamo consultare usando la password “aimods“.

Una volta scaricato il file, al suo interno sarà possibile trovare un file TXT. Una volta aperto, sarà necessario leggere tutte le istruzioni. Solo seguendo i passaggi indicati, avremo la possibile di risolvere l’errore 0x80070643 una volta per tutte. Dando uno sguardo ai social, effettivamente in tanti hanno affermato di aver installato finalmente l’aggiornamento che Microsoft aveva rilasciato per migliorare Windows 10.

Tesi che possiamo confermare dopo aver effettuato dei test in giornata, visto che non ci appare più il messaggio di errore 0x80070643. Staremo a vedere quale sarà la prossima comunicazione ufficiale di Microsoft sotto questo punto di vista.

