Quando verrà risolto l’errore 0x80070643 Windows Update: ancora problemi con aggiornamento

Lecito chiedersi in questo periodo quando verrà risolto l’errore 0x80070643 riscontrato con Windows Update, vist che abbiamo ancora problemi con l’aggiornamento in questione. La situazione si trascina da circa tre settimane, da quando cioè il colosso americano ha rilasciato un upgrade che in linea puramente teorica avrebbe dovuto risolvere alcune vulnerabilità in termini di sicurezza. La questione resta in sospeso ed al momento non risultato interventi correttivi da parte degli sviluppatori.

Indicazioni su quando verrà risolto l’errore 0x80070643 di Windows Update: persistono i problemi con il recente aggiornamento

Ulteriori riscontri, dunque, dopo quelli che abbiamo portato alla luce alcune settimane fa, a poche ore di distanza dalle prime segnalazioni pervenute anche dal pubblico italiano. Provando a scendere in dettagli, l’errore 0x80070643, che ancora oggi viene a galla quando viene aperto Windows Update, non consente di installare la patch e la guida alternativa offerta da Microsoft, riguardante il tema della partizione, per forza di cose non risulta alla portata di tutti.

Dunque, svolta in arrivo, sperando che una situazione del genere non si ripeta anche in futuro. Allo stato attuale, non è ancora chiara la ragione del malfunzionamento, fermo restando che il team sta lavorando per mettersi tutto alle spalle magari con il prossimo upgrade. Nel frattempo, non siete i soli a registrare la presenza dell’errore 0x80070643 all’interno di Windows Update.

Anzi, il rischio è di peggiorare la situazione qualora non si abbia dimestichezza con questi argomenti. Insomma, consigliamo vivamente a tutti di attendere il nuovo aggiornamento che verrà messo a disposizione dal produttore a stretto giro. In tal senso, gli ultimi rumors affermano che l’appuntamento potrebbe essere fissato in concomitanza con il rilascio della patch di febbraio. Solitamente, l’uscita si registra attorno al dieci del mese, motivo per il quale potremmo metterci alle spalle la questione entro la fine della prossima settimana.

