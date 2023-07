Zero fonti sulla malattia di Jane Birkin: andiamoci piano sulle cause della morte

Occorre tanta prudenza, ma anche rispetto, quando si parla della presunta mallatia di Jane Birkin e delle possibili cause della morte annunciata in giornata. Come avvenuto nelle ultime ore a proposito del musicista Danilo Minotti, stando alle informazioni condivise nella giornata di sabato, diversi utenti si stanno sbilanciando sui social senza avere notizie concrete tra le mani. Tra le solite teorie ed altri quesiti posta in forma sarcastica, si conferma il trend che al momento della scomparsa di un personaggio famoso vede tante persone tirare fuori il peggio di loro stesse.

Occhio alle fonti sulla malattia di Jane Birkin: serve prudenza sulle cause della morte

Il presupposto dal quale partire oggi 16 luglio è molto semplice, in quanto se da un lato è vero che l’attrice nei mesi scorsi abbia annullato alcuni appuntamenti fissati in precedenza, evitando in questo modo di apparire in pubblico, al al contempo è altrettanto giusto e corretto evidenziare che non ci siano riscontri sufficienti per parlare con ragionevole certezza della sua patologia. Ricapitolando, problemi di salute probabilmente noti per chi le era accanto, ma quanto appena riportato non giustifica alcune uscite odierne.

A quanto pare, l’attrice è stata trovata priva di vita dalla sua badante nella giornata di oggi, ma ulteriori dettagli sulle cause del decesso verranno eventualmente a galla solo nei prossimi giorni. A patto che la sua famiglia decida di rendere pubbliche determinate notizie. Tutto il resto è fuffa senza fonte, soprattutto quella di chi, come sempre avviene in circostanze simili, tira fuori la storia del vaccino Covid alla base dei suoi recenti problemi di salute.

Il tutto, ignorando che circa vent’anni fa abbia dovuto fare i conti con la leucemia, senza dimenticare altre problematiche che, come evidenziato da ANSA, l’hanno costretta ad annullare degli eventi già nel 2021. Detto questo, attendiamo eventuali riscontri ufficiali sulla malattia di Jane Birkin e sulle cause della morte.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.