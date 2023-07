Di cosa è morto il musicista Danilo Minotti: solite teorie sul volto noto di Sanremo

La giornata di oggi si è aperta con la notizia data direttamente da Claudio Baglioni tramite post pubblicato su Facebook, in cui si è parlato del musicista Danilo Minotti morto dopo una malattia. Non si conoscono i dettagli del male che lo aveva colpito, anche se sui social tante persone a lui vicine hanno scritto a più riprese di aver sperato a lungo in un suo “recupero”. Facile, dunque, dedurre almeno per sommi capi come siano andate le cose negli ultimi mesi.

Quesiti in stile “di cosa è morto il musicista Danilo Minotti”: teorie NoVax sul volto noto del Festival di Sanremo

Meno facile comprendere chi, anche in questa circostanza, sta avanzando strane tesi sulla domanda “di cosa è morto Danilo Minotti”. Già, perché come avvenuto poche settimane fa, subito dopo il decesso di Silvio Berlusconi (ne abbiamo parlato con un articolo a parte), immediatamente presero piede strane congetture che hanno tirato in ballo il vaccino contro il Covid. Insomma, per l’universo NoVax anche in questo frangente è lecito porsi delle domande sotto questo punto di vista.

Non conosciamo il quadro clinico di Danilo Minotti, è giusto farlo presente a chi ci segue, ma è altrettanto giusto evidenziare che ad oggi non ci sia alcuna fonte in grado di sostenenere la teoria secondo cui il musicista sarebbe passato a miglior vita in seguito agli effetti, apparentemente devastanti, del vaccino anti Covid. Insomma, come sempre avviene in circostanze simili, l’invito è quello di non sbilanciarsi senza avere notizie certe tra le mani, anche in segno di rispetto nei confronti della famiglia della persona venuta a mancare.

Stop ai post Twitter e Facebook, in alcuni casi addirittura sarcastici, con ipotesi non dimostrabili sulle cause della morte del musicista Danilo Minotti. Se non altro, perché si tratta di una notizia freschissima ed è impossibile rispondere con certezza al quesito “di cosa è morto” il volto noto del Festival di Sanremo.

