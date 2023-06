Convinti che ci sia il vaccino dietro la malattia di Berlusconi: No Tutto sbagliano ancora

Arriva l’ennesima brutta figura per i NoVax, che in queste ore stanno inondando i social affermando che ci sarebbe il vaccino dietro la malattia di Berlusconi. L’ex Premier è venuto a mancare proprio in queste ore e, come sempre avviene in circostanze simili, non mancano coloro pronti a scommettere che la vaccinazione Covid abbia ricoperto un ruolo fondamentale per il peggioramento delle sue condizioni di salute. Premesso che non ci sia alcuna fonte dietro rumors del genere, come ribadito anche con la nostra mascherina, qualche precisazione extra è doverosa.

Come smentire i NoVax che puntano sul vaccino dietro la malattia di Berlusconi

Quali sono le indicazioni emerse oggi a proposito della malattia di Berlusconi e come è possibile smentire le azzardate tesi dei NoVax? Dopo le precisazioni di questa mattina, con le quali abbiamo provato ad approcciare più da vicino il quadro clinico del fondatore di Forza Italia, evidentemente occorre tornare sull’argomento. Fatale, per il Cavaliere, la leucemia mielomonocitica cronica.

Non tutti sanno che gli è stata diagnosticata più di due anni fa, come riportato da alcune fonti in mattinata. Ovvero ben prima le dosi del vaccino Covid che gli sono state somministrate. Se a questo aggiungiamo che a fine 2020 le sue condizioni di salute siano peggiorate in modo significativo proprio per l’infezione da Coronavirus, diventano ancora più insensate ed inadeguate le tesi che vengono portate avanti in queste ore dai NoVax.

Si potrebbe completare il quadro riportato tutta la storia clinica del Cavaliere, con le diverse patologie venute a galla ancor prima del Covid, ma probabilmente neanche questo riuscirebbe a dissuadere i cosiddetti “No Tutto”. In sostanza, la malattia di Berlusconi, diventata poi decisiva purtroppo per le sue condizioni di salute, non ha nulla a che vedere con il vaccino Covid. E questo deve essere chiaro a tutti coloro che avanzano strane tesi senza uno straccio di prova alle proprie spalle.

