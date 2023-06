Come è morto Berlusconi, funerali e meme: social senza freni oggi

In tanti si pongono il quesito “come è morto Berlusconi“, mentre i social sono fuori controllo su temi come i funerali e meme. La morte di Silvio Berlusconi è una notizia che chiaramente sta facendo il giro del mondo e non potevano mancare i tanti meme dedicati allo storico leader di Forza Italia. I social si stanno scatenando a riguardo, ricordando soprattutto le frasi più memorabili di Silvio Berlusconi, un personaggio diventato negli anni iconico per la sua carriera di imprenditore e soprattutto di politico.

Come è morto Berlusconi, ma non solo: social caldi su funerali e meme a tema

Dopo avervi confermato la notizia con un altro articolo, dunque, occorre rispondere alla domanda come è morto Berlusconi tra le altre cose. All’età di 86 anni si è quindi spento Silvio Berlusconi e la notizia è arrivata intorno alle dieci di questa mattina quando, all’ospedale San Raffaele di Milano dove era ricoverato nuovamente da venerdì scorso, purtroppo le sue condizioni sono precipitate. Berlusconi è morto a causa della sua patologia, una leucemia mielomonocitica cronica di cui soffriva da tempo.

Già durante le prime ore di questa mattina erano giunti i figli di Berlusconi ed il fratello Paolo, quando insomma si era iniziato a capire che per il leader di Forza Italia non ci fosse più nulla da fare. La morte è avvenuta alle 9.30 di questa mattina e dopo pochi minuti la notizia è stata diffusa sui vari canali di comunicazione, con i social che sono stati presi letteralmente d’assalto da meme e frasi dedicate a Silvio Berlusconi.

Per quanto concerne invece i funerali, inizialmente non era stata diffusa una notizia certa. Il giorno dell’esequie, comunque, dovrebbe essere mercoledì e con molta probabilità avverrà nel Duomo di Milano. Su quest’ultimo aspetto non mancheranno ovviamente aggiornamenti delle ultime ore, la morte di Silvio Berlusconi è ancora una notizia fresca e c’è ancora tempo per capire meglio quando si svolgeranno i funerali e soprattutto a che ora.

Senza dubbio ci sarà una camera ardente dove amici, parenti e gente comune potranno dare l’ultimo saluto a Silvio Berlusconi. Insomma, non solo il dilemma “come è morto Berlusconi”, ma anche ipotesi frettolose sui funerali e meme come quello che seguono.

