Zelig spiega meglio l’esclusione di Pietro Diomede, la famiglia di Carol Maltesi valuta vie legali

Arrivano ulteriori informazioni a proposito di Zelig che ha deciso di escludere il comico Pietro Diomede da un evento in programma ad aprile, a causa di una pessima battuta su Carol Maltesi. L’uomo ha infatti ironizzato sulla professione della 26enne barbaramente uccisa in questi giorni (protagonista di film per adulti), con alcune indicazioni extra che vi dobbiamo dopo il nostro ultimo approfondimento a tema. In particolare, per lui si apre anche il possibile fronte legale, senza dimenticare le ragioni specifiche che hanno portato al suo “taglio”.

Spiegazioni dai vertici di Zelig sull’esclusione di Pietro Diomede, mentre la famiglia di Carol Maltesi valuta azioni legali verso il comico

Andiamo con ordine. Come riporta Next Quotidiano, infatti, in queste ore ha parlato Giancarlo Bozzo, vale a dire il direttore artistico di Zelig, in quanto la produzione della nota trasmissione televisiva avrebbe dovuto coinvolgere lo stesso Pietro Diomede il prossimo 12 aprile in occasione di una serata Open Mic proprio Pietro Diomede. Tra l’altro, quest’ultimo, ha in qualche modo minimizzato l’appuntamento in questione su Twitter, una volta preso atto della sua esclusione.

A detta di Bozzo, la scelta di Zelig non è in alcun modo frutto di censura, ma di buon gusto, anche perché lui stesso ha fatto presente che Pietro Diomede non sia del tutto nuovo ad uscite di questo tipo. Semplicemente, si è reso autore di una battuta che non ha fatto ridere, neanche in nome del tanto difeso black humor. Una presa di posizione importante, dunque, per rendere più chiara la esclusione dall’evento.

Al di là dei problemi avuto con Zelig, però, rischia di aprirsi un altro fronte poco piacevole per Pietro Diomede. L’avvocato Manuela Scalia, che difende la madre di Carol Maltese, ha infatti confermato all’ANSA che la famiglia della ragazza sta valutando seriamente la possibilità di procedere per vie legali nei suoi confronti. Si attendono aggiornamenti in merito.

