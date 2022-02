Zelensky e Draghi: bufera e schiarita in poche ore

I social nella giornata del 25 Febbraio sono stati colpiti dalla piccola bufera nei rapporti tra Zelensky e Draghi. Bufera che va detto si è risolta nello stesso pomeriggio.

Comincia tutto nell’informativa alle camere di Draghi sulla questione russa, nel quale al Primo Ministro Italiano sfugge la seguente frase

“Oggi, stamattina, mi ha cercato Zelensky prima di venire qua, abbiamo fissato un appuntamento telefonico per le 9.30 ma non è stato possibile poi fare la telefonata perché il presidente non era più disponibile”.