“Ylenia Carrisi ancora in vita”, titoloni che sono comparsi nella giornata di ieri su Dagospia e Libero Quotidiano. Secondo Dagospia Yari Carrisi, figlio di Al Bano e Romina Power, avrebbe incontrato la sorella scomparsa in un’occasione segreta a Santo Domingo e lì avrebbe ottenuto delle rivelazioni. Un mistero giunto a una svolta, dunque, ma la notizia non aveva alcun riscontro. Per questo la famiglia della povere Ylenia ha preso una severa posizione contro la notizia.

Yari Carrisi disinnesca la bomba

Secondo Dagospia, ripreso da Libero Quotidiano, Yari Carrisi avrebbe dichiarato di aver incontrato la sorella Ylenia in gran segreto a Santo Domingo. Non manca la formula dubitativa: “I due si sarebbero parlati a Santo Domingo. Lei avrebbe lasciato intendere al fratello di non avere la minima intenzione di ritornare sotto i riflettori”.

Nessun’altra informazione, ma ciò è stato sufficiente per usare frasi ad effetto come “Yari sgancia la bomba“, e per questo i famigliari di Ylenia, Yari compreso, sono dovuti intervenire per porre fine ai rumor sul ritrovamento della ragazza. Yari Carrisi, soprattutto, lo ha fatto nelle storie su Instagram.

Questa notizia speculativa è falsa. Ylenia è stata la persona più colta, libera da condizionamenti, coraggiosa, bella e creativa che abbia mai avuto il privilegio di conoscere. Da quando è sparita ho fatto di tutto per continuare il suo lavoro nello spirito di puri viaggiatori nel mondo fisico e spirituale. Sto lavorando ad un programma in suo onore.

La smentita di Al Bano e Romina Power

Al Bano è stato raggiunto dai microfoni dell’Adnkronos e ha riferito:

Non penso proprio che mio figlio abbia detto di aver incontrato Ylenia. Sono dichiarazioni del tutto prive di fondamento. Purtroppo da anni c’è una speculazione sul nome di mia figlia, forse perché fa vendere i giornali. Vogliamo su questa vicenda essere lasciati in pace.

Romina Power è intervenuta sui social con un post in cui riporta lo screenshot del titolo pubblicato da Libero Quotidiano:

Ma quando è che la smetterete di speculare sulla mia famiglia? Quando è che la smetterete di riempire la testa delle persone con becere balle? Vi dovete solo vergognare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower)

Le notizie su Ylenia Carrisi ancora in vita sono stati dunque smentiti dalla famiglia, che chiede ancora una volta il silenzio sulla vicenda e lo stop a ogni speculazione.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.