X a pagamento per tutti? Non abbiate fretta nel dare notizie

Una regola alla quale amiamo attenerci è lo slow journalism. Mai uscire per primi su qualcosa, sempre attendere. Se una notizia è troppo virale per essere vera, probabilmente non lo è.

Avrete letto in questi giorni, e vi sarete spaventati, l’idea di avere X (l’ex Twitter) a pagamento per tutti. In realtà non è così: Elon Musk ha parlato dell'”estendere il modello a pagamento”, ma non di obbligarlo, ma esprimendo la sua convinzione di aver sconfitto di bot.

Cosa che abbiamo visto è del tutto falsa.

Elon Musk non è riuscito a combattere i troll e i bot. Anzi, ha dato loro un mezzo per “nobilitarsi” comprandosi la credibilità una spunta blu al mese.

Eppure nell’intervista citata dalla stampa di mezzo mondo e da diversi utenti preoccupati per il passaggio al pagamento Elon dice altro:

“Questo è un problema molto complesso. E direi che la ragione più importante per cui stiamo passando a un piccolo pagamento mensile per l’utilizzo del sistema X è che è l’unico modo che mi viene in mente per combattere vasti eserciti di bot. Perché un bot costa una frazione di centesimo, diciamo un decimo di centesimo. Ma se qualcuno deve pagare anche solo qualche dollaro o qualcosa del genere, una cifra minima, il costo effettivo dei bot è molto alto. E poi bisogna anche trovare un nuovo metodo di pagamento ogni volta che si crea un nuovo bot. Quindi, in realtà, il vincolo di quante carte di credito diverse si possono trovare, anche sul dark web o altro. E poi, quindi, dare priorità ai post scritti dagli abbonati di X Premium. E abbiamo intenzione di proporre una tariffa di livello inferiore. Vogliamo che sia una piccola somma di denaro…”.

Sostanzialmente, come riportato dal nostro decano Attivissimo, la pia illusione che basti creare servizi premium e dare loro un reach, una visibilità maggiore per sconfiggere per sempre i troll che nel mondo ideale di Elon Musk dopo i primi ban avranno unico accesso al credito “il dark web o altro”.

Il problema, se ci è consentito, e che casi come il troll che ha dichiarato il Pentagono in fiamme e altre spunte blu con alle spalle persone reali intente a spargere disinformazione consapevole e altrettanto reale dimostrano che potrai anche aprire decine di “livelli” di pagamento, ma se non torni a forme di verifica diverse non risolvi il problema.

E qui si ritorna alla proposta passata di collezionare documenti di identità e curriculum vitae: coi problemi di privacy che ciò comporta.

