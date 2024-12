Will Smith morto per incidente oggi: zero riscontri sulle voci riguardanti l’attore

La notizia senza fonti di oggi riguarda Will Smith morto per incidente, considerando il fatto che non ci sono riscontri a proposito delle voci riguardanti l’attore. Un banale annuncio apparso di recente sui social, alimentato dai soliti siti che fanno clickbait in modo molto furbo, ha alimentato le voci sulla star di Hollywood venuta a mancare.

Alcuni non hanno idea della sua carriera ormai alle spalle, ma in ambito televisivo parliamo di un personaggio molto importante, se pensiamo che da molto sia ritenuto il vero papà di un certo modo di recitare. Da anni si parla anche di una fantomatica malattia, al punto che di recente sarebbe apparso in tv in condizioni decisamente differenti rispetto a come lo ricordavamo. Anche sotto questo punto di vista, dunque, occorrono precisazioni.

Smentite secche su Will Smith morto e sul fantomatico incidente citata oggi sui social



La prima, come avrete intuito, consiste nel fatto che la notizia su Will Smith morto sia totalmente falsa. Ha quasi60 anni, questo è fuori discussione, ma ciò non toglie che non vi siano elementi per temere sul suo destino. Insomma, mancano comunicazioni ufficiali in merito ed anche altre fonti hanno smentito le indiscrezioni sulla sua morte. Se da un lato è vero che gli anni passino per tutti, al contempo determinate conclusioni hanno spiegazioni molto più semplici di quanto si possa immaginare.

Non è la prima volta che l’attore si ritrova al centro di rumors del genere, come riscontrato a luglio 2023 sulle nostre pagine. Il resto sono solo fake news, come abbiamo già avuto modo di constatare in questi giorni sul nostro sito, in merito ad altre bufale su personaggi famosi passati a miglior via.

Occhio, pertanto, nel caso in cui doveste imbattervi in post che mostrano Will Smith al centro di un annuncio che lo dia per morto, in seguito ad un incidente. Oggi, infatti, non ci sono fonti a supporto.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.