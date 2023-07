La ruota oggi si ferma su Will Smith morto: bufala classica arrivata in Italia

Will Smith morto, anzi no. Negli ultimi giorni su Facebook è stata fatta circolare la notizia della morte di Will Smith, il celebre attore americano che si è ritrovato anche lui a fare i conti con la più classica delle fake news. Tutto è partito però dal social network americano, diffondendosi rapidamente in tutto il mondo e la pagina R.I.P. Will Smith ha raggiunto in poco tempo tantissimi like.

Il vortice di fake news oggi si ferma su Will Smith morto: bufala che ora circola anche in Italia

Insomma, si torna a parlare di lui dopo il caso dello schiaffo a Chris Rock in passato. Qui è stato diffuso il messaggio con su scritto l’ora ed il giorno della scomparsa dell’attore americano, il 18 luglio alle ore 11, invitando poi i vari utenti a mettere un like alla pagina. Purtroppo sono stati tantissimi coloro che hanno creduto alla morte di Will Smith, si sono diffusi rapidamente migliaia e migliaia di messaggi di cordoglio per la scomparsa dell’attore.

Quello che ha immediatamente però fatto pensare che si trattasse di una bufala è che nessuna testata giornalista avesse riportato tale notizia. I media non hanno mai parlato di Will Smith morto, ma nonostante ciò la bufala ha avuto seguito, con tanti utenti che hanno pensato al fatto che l’attore americano fosse effettivamente scomparso. Già però leggendo il messaggio diffuso sulla pagina dedicata alla morte di Will Smith faceva ben intendere ad una fake news, infatti è stato posto l’accento sul commentare la news e mettere il like alla pagina.

Una bufala a tutti gli effetti che alla fine ha avuto un certo seguito, al punto che l’entourage dell’attore americano è intervenuto in prima persona per evidenziare come si trattasse di una fake news, invitando gli utenti a non credere a tutto quello che viene scritto in rete. Will Smith sta bene, non ha alcun problema di salute e si sta godendo al meglio la sua vita.

Come si dice in questi casi sono notizie che allungano la vita, ormai tantissime celebrità si sono ritrovate ad essere protagoniste di queste bufale, adesso è capitato al noto attore. Dunque, diamoci un taglio su Will Smith morto.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.