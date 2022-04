Will Smith fuori dall’Academy: bandito dagli Oscar per 10 anni dopo lo schiaffo a Chris Rock

Will Smith fuori dall’Academy. La notizia è arrivata nelle ultime ore da un comunicato riportato dalla CNN e ripreso anche dalle nostre testate nazionali e dalle agenzie. Il provvedimento è arrivato a seguito dell’incidente del 27 marzo, quando l’attore è intervenuto durante un monologo di Chris Rock che dal palco degli Oscar ha fatto una battuta sull’alopecia di Jada Pinkett Smith, moglie di Will Smith.

La CNN rivela che Will Smith non potrà partecipare alla cerimonia degli Oscar per i prossimi 10 anni. Ecco il comunicato:

Il Consiglio ha deciso, per un periodo di 10 anni dall’8 aprile 2022, al signor Smith non sarà consentito partecipare ad alcun evento o programma dell’Accademia, di persona o virtualmente, inclusi, a titolo esemplificativo, gli Academy Awards.

La nota è firmata dal Presidente dell’Academy David Rubin e dal CEO Dawn Hudson. La testata statunitense scrive che la decisione è arrivata dopo “una serie di dibattiti”. Nella nota si legge, inoltre:

Il 94° Oscar doveva essere una celebrazione delle molte persone nella nostra comunità che hanno svolto un lavoro incredibile lo scorso anno; tuttavia, quei momenti sono stati oscurati dal comportamento inaccettabile e dannoso che abbiamo visto esibire sul palco dal signor Smith. Durante la nostra trasmissione televisiva, non abbiamo affrontato adeguatamente la situazione Per questo, ci dispiace. Questa è stata un’opportunità per noi di dare l’esempio ai nostri ospiti, spettatori e alla nostra famiglia dell’Academy in tutto il mondo, e non siamo stati all’altezza, impreparati per l’evento senza precedenti.

Will Smith, ormai fuori dall’Academy, ha rilasciato un commento laconico alla redazione della CNN: “Accetto e rispetto la decisione dell’Academy”. Per il momento l’attore non ha pubblicato dichiarazioni sui social.

