WhatsApp potrebbe diventare illegale ed essere bloccato: cosa sappiamo ad oggi

WhatsApp bloccato ed illegale? Nel Regno Unito c’è un disegno di legge sulla sicurezza online, un atto legislativo che si ritroverà a toccare molti aspetti delle attività online e che, dopo circa quattro anni di lavoro, sta proseguendo il suo viaggio verso l’approvazione alla Camera dei Lord. Stando a quanto riportato dal The Guardian questo disegno di legge creerà non pochi problemi a WhatsApp ed è in atto infatti un vero e proprio scontro tra il governo del Regno Unito e gli ideatori dell’app di messaggistica più utilizzata al mondo.

WhatsApp rischia di diventare illegale ed essere bloccato: le informazioni disponibili ad oggi

Non solo aggiornamenti da esaminare, dunque, come quelli analizzati di recente. Al centro della questione c’è chiaramente la privacy e con questa nuova legge che potrà essere approvata si rischia seriamente che WhatsApp diventi illegale nel Regno Unito. Nel dettaglio emerge come Ofcom, autorità regolatrice delle comunicazioni del Regno Unito, abbia pieni poteri nell’imporre determinati requisiti a social network ed app per combattere il terrorismo o contenuti di abusi sessuali sui minori.

Perché questo creerebbe dei problemi a WhatsApp? Il discorso è alquanto semplice, si sa come l’app di messaggistica di proprietà di Meta utilizzi la crittografia end-to-end, che impedisce la lettura dei messaggi degli utenti proteggendone quindi i dati, ma questo risulta essere un problema per la nuova legge sulla sicurezza online. Situazione che potrebbe quindi degenerare e rendere WhatsApp addirittura illegale nel Regno Unito.

Con questa crittografia end-to-end, è tecnologicamente impossibile leggere i messaggi degli utenti senza infrangere sostanzialmente le garanzie di privacy. Le due idee quindi cozzerebbero alla grande, con il governo britannico fortemente in contrasto con quanto fornisce il servizio di WhatsApp, un disegno di legge controverso che punta sulla sicurezza, ma non garantirà più privacy agli utenti.

Si riuscirà a trovare un punto d’incontro? Lo capiremo solo nelle prossime settimane, ma il rischio che WhatsApp bloccato possa diventare illegale nel Regno Unito è abbastanza elevato.

