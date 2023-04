Termina l’attesa per l’aggiornamento WhatsApp: errori vari con uso su più dispositivi

In fase di rilascio un importante aggiornamento WhatsApp. Dopo diverse chiacchiere ecco che finalmente si è passati alla realtà, con la possibilità di sfruttare WhatsApp multi-dispositivo. Dopo averlo visto in versione esclusivamente beta, l’utilizzo dello stesso account su più di uno smartphone è disponibile su larga scala sia per utenti Android che iOS.

Cosa sappiamo sul nuovo aggiornamento WhatsApp: diversi errori commessi con utilizzo su più dispositivi

Altro aggiornamento WhatsApp, dunque, dopo quello delle scorse settimane. Le modalità di WhatsApp multi-dispositivo sono sempre le stesse, ossia con un dispositivo principale al quale possono essere collegati dei device secondari. Cosa cambia rispetto al passato? Prima si poteva utilizzare solo un unico smartphone e collegare poi WhatsApp su tablet, computer browser web e così via, ora invece c’è la possibilità di poter inserire lo stesso account WhatsApp anche su altri smartphone.

L’esempio lampante è poter avere lo stesso account WhatsApp su un iPhone e su uno smartphone Android. Il numero di dispositivi collegati però all’account WhatsApp resta quattro e sono tutti protetti dalla crittografia end-to-end. Come fare per sfruttare questa nuova funzione? Basterà aprire WhatsApp dal dispositivo principale, andare su Impostazioni o sui tre puntini in alto a destra, toccare su dispositivi collegati, tocca collega dispositivo ed inquadrare il codice QR visualizzato sul display del dispositivo secondario.

In questo modo si potrà sfruttare WhatsApp multi-dispositivo, ma attenzione a non configurare ‘’app sullo smartphone da collegare, altrimenti bisogna prima cancellare cache e dati, sempre dal device secondario, e soltanto poi effettuare la procedura sopra descritta. Una bella svolta per chi si ritrova con WhatsApp Business che potrà permettere anche ad altri dipendenti di sfruttare WhatsApp dell’azienda, senza per forza utilizzare uno stesso dispositivo.

Un altro aspetto importante per il corretto funzionamento di WhatsApp multi-dispositivo è di mantenere sempre attivo il dispositivo principale, perché se questo rimane a lungo inattivo l’account viene disconnesso automaticamente da tutti gli altri dispositivi per questioni di sicurezza. Potete quindi provare a sfruttare questa nuova funzione di WhatsApp seguendo la procedura sopra indicata. Insomma, tutto pronto per questo attesissimo aggiornamento WhatsApp.

