Totale metamorfosi di WhatsApp: più simile a Telegram con il prossimo aggiornamento

Stiamo vivendo un 2023 particolarmente ricco di novità per gli utenti Android ed iPhone che utilizzano WhatsApp, alla luce delle indiscrezioni trapelate oggi 6 aprile in vista del prossimo aggiornamento previsto con la piattaforma in questione. Se da un lato spuntano trucchi vari che consentono di utilizzare meglio l’app nel quotidiano, come abbiamo avuto modo di constatare nei giorni scorsi con un altro pezzo, occorre ricordare che il piano relativo allo sviluppo dell’app non si arresti mai.

Cambia ancora WhatsApp: presto più simile a Telegram con un nuovo aggiornamento

Quanto trapelato prima di Pasqua, del resto, evidenzia ancora una volta la volontà dello staff di WhatsApp. Già, perché con il trascorrere dei mesi si prova con convinzione crescente a diminuire il gap con Telegram. Vedere per credere i rumors di queste ore, con cui si parla di un aggiornamento imminente tramite il quale potrebbero essere introdotti i cosiddetti canali all’interno di questo mondo. Insomma, sarà possibile ottenere informazioni in tempo reale su argomenti che riteniamo interessanti.

Secondo gli esperti di settore, i canali che a breve verranno introdotti su WhatsApp presenteranno comunque delle differenze rispetto a quelli di Telegram. Basti pensare al fatto che verranno aggiunti in un’area a parte rispetto alle chat che abbiamo coi nostri contatti e coi gruppi ai quali abbiamo deciso di partecipare. Per ora si parla di questo nuovo aggiornamento solo attraverso la versione 2.23.5.8 beta di WhatsApp per Android, ma come sempre avviene in queste circostanze dovrebbe trascorrere poco tempo prima che siano avvistate le tracce preliminari anche per il pubblico iPhone.

Al momento non sono note le date di uscita del nuovo aggiornamento WhatsApp tramite il quale verranno resi operativi i canali, così come i dettagli riguardanti la gestione di queste specifiche conversazioni risulteranno disponibili solo nelle prossime settimane. In ogni caso, il progetto è concreto e già in fase avanzata di sviluppo.

