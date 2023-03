Metodo semplice per usare WhatsApp senza avere il contatto in rubrica: tutto in due passaggi

A tutti potrebbe interessare come usare WhatsApp senza rubrica. Con WhatsApp si ha modo di poter comunicare in toto con qualsiasi contatto, inviando file di ogni tipo, eppure capita di dover chattare con persone che risultano essere semi-sconosciute per un’unica volta e che non si ha intenzione di aggiungere in rubrica. Su WhatsApp in genere è necessario aggiungere prima il numero in rubrica e poi chattare con tale contatto, a meno che il contatto in questione non sia stato inoltrato da qualcun altro, infatti qui è possibile chattare senza aggiungerlo in rubrica.

WhatsApp senza rubrica: come scrivere ad una persona senza salvarla

Insomma, dopo avervi anticipato i temi dei prossimi aggiornamenti la scorsa settimana, abbiamo altri fattori da prendere in considerazione. Se si vuole chattare con qualcuno su WhatsApp, senza aggiungerlo in rubrica, è possibile e ci sono tre modi per poterlo fare. Il primo riguarda l’apertura del browser e scrivere nell’indirizzo “https://wa.me/XXXXXXX“, sostituendo chiaramente le X con il numero in questione.

Quando ciò sarà fatto, ecco che si aprirà una pagina bianca con un pulsante verde che vi permetterà di iniziare una conversazione senza dover passare dalla rubrica. Altro modo è quello di affidarsi alle app di terze parti, che sicuramente velocizzeranno l’operazione di inviare un messaggio WhatsApp ad un utente senza doverlo necessariamente aggiungerlo in rubrica.

Basterà inserire il numero da contattare ed ecco che queste app vi consentiranno di comunicare in modo rapido con un paio di click. Le app in questione sono: Click to chat, Easy Message o Direct Message for WhatsApp. L’ultimo escamotage risulta essere il più pratico, anche se attualmente risulta essere disponibile solo sui dispositivi con Android stock.

Si tratta in questo caso delle azioni possibili, quindi da poter attuare, una volta selezionato un numero di telefono. Se si dispone ad esempio di un Google Pixel basterà cliccare sui tre puntini per vedere le opzioni aggiuntive che comprendono anche i messaggi (e le chiamate) WhatsApp. Si potrà comunicare in modo semplice con un numero sconosciuto senza aggiungerlo in rubrica.

