Cambiano totalmente i gruppi WhatsApp: in arrivo due funzioni utili con un aggiornamento

Dovremmo toccare con mano a breve un nuovo aggiornamento, tramite il quale i gruppi WhatsApp consentiranno di migliorare in modo sensibile la nostra esperienza di utilizzo della nota piattaforma. Dunque, per una volta non siamo al cospetto di bufale inerenti catene che prendono piede attraverso l’applicazione in questione, come l’ultima che abbiamo avuto modo di approfondire sul nostro sito. Vediamo più da vicino cosa sia lecito aspettarsi nel corso delle prossime settimane, anche qui in Italia.

Grossi cambiamenti per i gruppi WhatsApp: stanno arrivando due funzioni utili con un aggiornamento

Per quale motivo oggi 23 marzo ci si concentra sui gruppi WhatsApp? Quanto raccolto in settimana, ci anticipa fondamentalmente che i gruppi potranno godere di due novità e due funzioni utili, da testare in seguito al download dell’apposito aggiornamento a breve rilasciato per utenti Android ed iPhone. Il primo cambiamento coinvolgerà gli amministratori dei gruppi, i quali oltre a rendere disponibile la specifica URL della chat in questione agli altri membri per far aggregare ad altre persone, avranno la possibilità di approvare le new entry.

Insomma, se fino ad oggi tutti potenzialmente potevano accedere e partecipare ai gruppi WhatsApp, a stretto giro sarà possibile operare selezioni più stringenti. Per quanto riguarda la seconda novità, dovrebbe concentrarsi sui singoli membri che fanno parte di gruppi WhatsApp. Digitando il nome di un contatto nella barra di ricerca interna, infatti, potremo sapere in pochi istanti quali siano i gruppi in comune ai quali si partecipa in quel dato momento.

Al momento della pubblicazione del nostro articolo, non è dato sapere quando verrà reso disponibile il doppio aggiornamento tramite il quale assisteremo ad un deciso cambiamento dei gruppi WhatsApp, ma ormai è chiaro che lo staff tecnico stia lavorando verso le suddette novità. A prescindere dal fatto che si disponga di un dispositivo Android o iPhone. Vi faremo sapere appena verrà avviata la distribuzione.

