Voci sull’addio a Favij oggi, ma Lorenzo Ostuni non è morto: capiamo cosa è successo

Iniziano ad essere più insistenti del solito le voci sull’addio a Favij oggi, ma Lorenzo Ostuni non è morto. La questione nasce dal fatto che in queste ore su TikTok si parli con insistenza della scomparsa di un volto noto. Chi non frequenta la piattaforma probabilmente non ha idea di chi stiamo parlando, ma all’interno di questo mondo il giovane è riuscito a ritagliarsi uno spazio apprezzabile, grazie a contenuti spesso creati con la chiara intenzione di intrattenere il pubblico.

Punto di riferimento per gli amanti del gaming ed indiretto protagonista di una voce di cui avremmo fatto volentieri a meno durante questo fine settimana.

Massima attenzione alle voci sull’addio a Favij oggi, ma Lorenzo Ostuni non è morto: gli ultimi aggiornamenti e cosa è successo



Se da un lato molto spesso questi rumors si rivelano infondati, visto che molte volte i cosidetti influencer vengono dati per morti senza alcun motivo e senza alcuna fonte, qui abbiamo prove dirette sulla notizia falsa. Come evidenziato dal suo profilo Instagram, infatti, ci sarebbe una risposta giunta proprio dal suo account a proposito dei rumors che lo danno per morto.

Insomma, non si tratta di una conferma al 100%, ma siamo molto vicini a questo valore. Staremo a vedere se anche la stampa locale si interesserà alla vicenda, magari fornendo qualche informazione supplementare per capirci qualcosa di più. Solo allora potremo mettere a fuoco tutta la storia.

Non è la prima volta che si fa acchiappaclick su personaggi social in apparenza venuti a mancare, come constatato in estate. Per ora è giusto monitorare con attenzione i rumors che parlano dell’addio a Favij oggi, ma Lorenzo Ostuni non è morto. Cosa è successo? A quanto pare, sono stati solo rispolverati alcuni post social che annunciavano il suo addio al mondo YouTube, in merito a notizie di diversi anni fa.

