Voci sul DJ Mysni Pestaj morto dopo un incidente con la sua Ferrari: cosa sappiamo per ora

Non sono per nulla incoraggianti le voci che arrivano in questi minuti a proposito del DJ Mysni Pestaj, che a quanto pare sarebbe morto in seguito ad un tragico incidente avvenuto mentre era a bordo della sua Ferrari. Come spesso accade in questi casi, le indiscrezioni prendono piede sui social e richiedono alcune verifiche prima di essere convertite in notizie vere o fake news. Al momento della pubblicazione del nostro articolo si hanno delle sensazioni, anche abbastanza forti, ma la cautela deve continuare ad essere un “must” in situazioni del genere.

Prime ricostruzioni sui rumors riguardanti il DJ Mysni Pestaj dopo un incidente con la Ferrari

Dunque, sembrerebbe trattarsi di una notizia dalle connotazioni assai differenti rispetto a quella che abbiamo preso in esame in mattinata sul nostro sito a proposito di Marco Columbro. Il condizionale in questi casi è d’obbligo e solo nelle prossime ore avremo le idee più chiare su quanto avvenuto in giornata, anche se allo stato attuale la nostra lettura sta andando in una direzione molto precisa e poco speranzosa per chi ha imparato ad apprezzare questo personaggio con il trascorrere degli anni.

Vedere per credere quanto riportato anche da alcune testate importanti a proposito di Mysni Pestaj. Il disc jockey aveva 40 anni ed era residente a Villeneuve in Svizzera. A detta della fonte, suo fratello avrebbe confermato l’identità dell’uomo al volante della Ferrari, che poche ore prima aveva lavorato in un club del Vallese. Non si conosce ancora l’identità della donna che era con lui, mentre è confermato che Mysni Pestaj aveva una moglie in Kosovo e due figli. Rispettivamente di 14 e 11 anni.

Attraverso l’orologio indossato dalle due vittime dell’incidente, gli inquirenti stanno provando a risalire all’identità della donna che stava viaggiando con il DJ Mysni Pestaj al momento dell’incidente con la Ferrari, costato purtroppo la vita ad entrambi.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.