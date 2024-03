Conferme su Silvia Pizzi di Mediaset morta oggi: arrivano riscontri ufficiali

Con un aggiornamento alle 16:47, confermiamo purtroppo le indiscrezioni su Silvia Pizzi di Mediaset morta, alla luce del messaggio pubblicato anche dall’azienda.

Articolo originale su Silvia Pizzi di Mediaset morta oggi 22 marzo

Stanno circolando voci in questi minuti a proposito di Silvia Pizzi morta. Probabilmente il nome dice poco al pubblico italiano, ma buona parte delle persone che lavorano in Mediaset, compresi alcuni personaggi molto famosi, sanno evidentemente di chi stiamo parlando. La donna si è sempre occupata di acconciature, al punto che i post pubblicati negli anni su Instagram hanno spesso e volentieri innescato i commenti da parte di chi in effetti poi finisce davanti alle telecamere.

Circolano preoccupanti voci su Silvia Pizzi di Mediaset morta oggi: cosa sappiamo al momento

Al momento della pubblicazione del nostro articolo, però, non registriamo ancora alcuna nota ufficiale di Mediaset a proposito di Silvia Pizzi. Insomma, non abbiamo ancora conferme sulla tragica notizia, ed ovviamente speriamo di non averne mai. Un po’ come avvenuto alcuni giorni fa con le voci che davano per spacciato Re Carlo III, tutti sono invitati alla massima prudenza, anche perché in circostanze simili la ricondivisione compulsiva di post di addio potrebbe allarmare anche amici e parenti che magari sono in cerca di notizie.

Dal nostro punto di vista, restiamo in attesa di possibili comunicazioni aziendali, confermando o smentendo chi sui social da alcuni minuti a questa parte le sta riservando l’ultimo saluto pubblico. In casi simili raramente si è molto ottimisti, ma è giusto lasciare una porta aperta affinché si possa comprendere nel più breve tempo possibile quello che sta succedendo in azienda oggi 22 marzo.

La questione potrebbe diventare più chiara nelle prossime ore, magari in presenza di un chiarimento da parte di Mediaset o di altri personaggi influenti che lavorano in azienda e che, evidentemente hanno sulla carta maggiori contatti con Silvia Pizzi. Fino ad allora, giusto mantenere un approccio prudente. Le sue ultime attività sui social, comunque, risalgono a circa tre settimane fa, motivo per il quale attendiamo tutti aggiornamenti in merito.

