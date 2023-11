Voci su Michele Misseri morto oggi: zero fonti sul 68enne di Avetrana

Occhio ai rumors su Michele Misseri morto oggi, visto che non abbiamo riscontri sul 68enne di Avetrana. Attenzione alla fake news ed alle notizie senza fonti che sta circolando in queste ore sul web e riguarda la morte di Michele Misseri, avvenuta in carcere. Si parla di notizia shock con il ritrovamento del suo corpo senza vita nel carcere di Lecce, ma si tratta di una bufala a tutti gli effetti.

Attenzione ai rumors su Michele Misseri morto oggi: nessuna fonte sul 68enne di Avetrana

Ancora voci senza fonti, come riportato in altri contesti di recente. Il post è stato pubblicato su Facebook per creare quante più visualizzazioni possibili, ma la morte di Michele Misseri è assolutamente una notizia falsa. Il contadino di Avetrana, che fu condannato ad otto anni di carcere per la soppressione del cadavere della nipote Sarah Scazzi, si è sempre detto colpevole di omicidio, ma ha cercato di coprire semplicemente la moglie Cosima Serrano e la figlia Sabrina Misseri, condannate a vita.

Tra poco uscirà anche dal carcere e questo rende quindi ancora più assurda la notizia della morte di Michele Misseri. Tra l’altro, come più volte abbiamo detto, una notizia per essere considerata vera deve essere riportata prima di tutto dai giornali nazionali. Spesso ciò che appare sui social non trova corrispondenza in tv, tra i vari notiziari e questo deve subito far capire di come possa trattarsi di una notizia falsa.

Nessuno in televisione o sui giornali ha parlato della morte di Michele Misseri, quindi è più che evidente come qualcuno abbia semplicemente diffuso una notizia falsa. Non è la prima volta che personaggi di cronaca siano immischiati in qualche bufala legata alla loro morte, di solito si tratta una delle fake news più diffuse.

Per il momento Michele Missere si trova ancora in carcere a scontare la sua pena, non è assolutamente morto dopo un gesto estremo nella sua cella del carcere di Lecce. Anche lo zio Michele è finito nel calderone delle bufale. Anche alcuni articoli su Michele Misseri morto sono stati poi rimossi.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.