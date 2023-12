Voci su Leila Kaouissi morta oggi: serve prudenza sulla giovane famosa anche in Italia

Da alcune ore stanno diventando insistenti le voci su Leila Kaouissi morta, ma come vi abbiamo scritto nel titolo del nostro articolo serve prudenza sulla giovane famosa anche in Italia. Qualora non sapeste di chi stiamo parlando, il riferimento cade in questo contesto su una giovane che ha deciso di raccontare i disturbi del comportamento alimentare. Problema che, come potete facilmente immaginare, le ha causato più di un disagio in termini di salute.

Cosa sappiamo su Leila Kaouissi morta oggi: consigliamo prudenza sulla giovane che fa discutere anche in Italia

Proprio a partire da questo punto, è inevitabile che l’assenza sui social, come quella registrata negli ultimi giorni, allarmi non poco chi ha iniziato a seguirla. Insomma, terreno fertile per chi, su TikTok, ha pubblicato post che annunciano la sua scomparsa. Abbiamo effettuato ulteriori ricerche, anche sui siti locali, ma allo stato attuale non abbiamo elementi sufficienti per emettere sentenze. Dunque, non troverete per ora tag “definitivi” come bufala o notizia vera.

Insomma, questione che presenta delle differenze rispetto al caso di Lorella Cuccarini, che abbiamo avuto modo di esaminare nelle ultime ore con un altro approfondimento. Se in quest’ultimo caso non ci sono dubbi sul fatto che si tratti di una fake news, con la tiktoker è lecito essere un po’ più prudenti, sperando naturalmente di poter ricevere delle rassicurazioni sul suo stato di salute nel più breve tempo possibile. La situazione è in divenire e appena ne sapremo di più, vi faremo sapere.

Personaggio controverso e divisivo, che per forza di cose alimenta discussioni su tematiche non solo legate alla salute delle persone, ma anche su aspetti sociali. Detto questo, ribadiamo che al momento dell’uscita del nostro pezzo siano insufficienti gli elementi per stabilire se i rumors riguardanti Leila Kaouissi morta oggi sia fondati o meno per il pubblico di casa nostra.

