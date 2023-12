Ennesima uscita su Lorella Cuccarini morta oggi: nascita di un’altra bufala

Stiamo assistendo proprio in queste ore ad una nuova uscita social a proposito di Lorella Cuccarini. A dirla tutta, in questo particolare frangente siamo su parole ancora più forti a proposito delle sue sorti, visto che in passato ci siamo limitati a smentire rumors in merito al suo presunto ricovero in ospedale. Vedere per credere quanto riportato alcune settimane fa, con l’ex ballerina costante bersaglio di fake news nate solo per genere le solite visualizzazioni in modo non corretto.

Ancora un’uscita su Lorella Cuccarini morta oggi: dobbiamo fronteggiare un’altra bufala

Dunque, anche a fine 2023 tocca smentire voci a proposito di Lorella Cuccarini morta, mentre in tanti si stanno chiedendo come sia nata questa voce. Anche oggi 21 dicembre è stato sufficiente effettuare una breve ricerca per prendere atto che nessuno abbia confermato il tragico annuncio su un personaggio televisivo ancora tanto amato dal pubblico italiano. Educare addetti ai lavori, ma anche youtuber, sembra ormai impresa titanica, motivo per il quale a noi tocca rispondere giorno dopo giorno a contenuti come questo.

C’è anche chi in passato ha deciso di rispondere nelle sedi opportune contro i promotori di bufale, ma è chiaro che in alcune circostanze non sia semplice andare a colpire la persona giusta. Oggi ruota tutto attorno ad un video YouTube che annuncia effettivamente Lorella Cuccarini, quando la notizia è palesemente falsa. Insomma, siamo alle solite.

Come sempre accade in queste circostanze, bisogna essere molto attenti alle fonti in cui ci si imbatte. Del resto, come riportiamo da anni, un post apparso su Facebook, Instagram, YouTube o TikTok non può rappresentare di suo una notizia. In assenza di comunicati ufficiali da parte della famiglia del personaggio famoso di turno, oppure senza il sostegno di un’agenzia di stampa autorevole, diventa impossibile considerare autentica una voce come quella su Lorella Cuccarini morta.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.