Lorella Cuccarini con amnesia al Pronto Soccorso: i soliti titoli poco etici

Non c’è nulla che alcuni gestori di specifici siti non farebbero pur di portare a casa qualche click in più a fine giornata, come abbiamo avuto modo di constatare a proposito della presunta storia su Lorella Cuccarini ricoverata al Pronto Soccorso con tanto di amnesia. Un titolo sparato così, a caso, del tutto decontestualizzato. Sta facendo il giro dei social e come si può facilmente immaginare ha creato non poche preoccupazioni a tutti coloro che hanno a cuore le sorti della popolarissima ballerina.

Chiarimenti su Lorella Cuccarini che si reca con amnesia al Pronto Soccorso: ancora titoli evitabili

Del resto, parliamo di uno dei volti noti della televisione italiana, dagli anni ’80 ad oggi. Definirla una fake news sarebbe eccessivo, come potremo notare dal nostro approfondimento odierno, ma si tratta di un palese tentativo di ottenere visite in modo decisamente poco etico. Già, perché Lorella Cuccarini ci è finita per davvero al Pronto Soccorso con relativa amnesia, ma parliamo di una vicenda che ha quasi 40 anni alle proprie spalle.

Un incidente avvenuto durante un balletto, con mancata presa da parte di un ballerino e con una brutta caduta per la conduttrive. In quel frangente, Lorella Cuccarini riuscì a concludere lo spettacolo, come dichiarato dalla diretta interessata a distanza di anni, ma la botta fu pesante e Pippo Baudo (conduttore della trasmissione in questione) la costrinse a recarsi in ospedale per accertamenti. Da quel punto in poi, come lei stessa ha dichiarato, ancora adesso non ricorda più nulla, inducendo alcuni addetti ai lavori a menzionare il “vuoto di memoria“.

Per questo motivo, dunque, non abbiamo usato il tag “bufala“. Tuttavia, parlando di un fatto avvenuto negli anni ’80, il minimo che possiamo fare è denunciare il clickbait del 2023, in merito a Lorella Cuccarini che si reca al Pronto Soccorso per amnesia. Come se non bastassero le fake news sulla sua fantomatica compagna, che abbiamo trattato non molto tempo fa con altri articoli.

