Voci su Fedez e Chiara Ferragni che si sono lasciati: se la prendono con l’assistente Eleonora Sesani

Dagospia ha pochi dubbi, al punto da essere stato ripreso anche da Il Corriere, con la sentenza del giorno su Fedez e Chiara Ferragni che si sono lasciati. Non è nostra intenzione aprire una rubrica di gossip, anche perché in passato ci siamo soffermati sul rapper soprattutto per varie fake news, cme quelle relative alla sua malattia, ma oggi tocca aprire una parentesi sulla sua assistente, vale a dire Eleonora Sesani. Al netto di un contesto generale privo di annunci ufficiali, infatti, come sempre abbiamo chi si sbilancia in modo frettoloso.

Rumors secondo cui su Fedez e Chiara Ferragni che si sono lasciati: gli utenti ora la prendono con l’assistente Eleonora Sesani

Le premesse fatte sono importanti, perché se da un lato non c’è certezza di autenticità sulla notizia per la quale Fedez e Chiara Ferragni si sono lasciati, al contempo non dobbiamo dimenticare tutto quello che gravita attorno a questo mondo. Ad esempio, alcuni giornali di recente hanno riportato la notizia di una fantomatica fuga del rapper a Miami con un’altra donna. E così, in tanti oggi se la prendono con l’assistente Eleonora Sesani, che ha appunto accompagnato l’influencer in questo viaggio di lavoro.

Ad oggi, non si sa nulla della vita sentimentale di lei, ma soprattutto non vi sono prove per le quali tra i due ci sarebbe qualcosa. Tanto basta per lasciarla in pace, a differenza di quello che si legge nei commenti ai post delle principali testate che stanno trattando l’argomento. Già, perché per fortuna il profilo Instagram dell’assistente è privato e, almeno lì, nessuno può andare a sfogarsi in questo momento.

Dunque, se è vero che Fedez e Chiara Ferragni che si sono lasciati (starà a loro due confermare o smentire i rumors di oggi), al contempo occorre lasciare in pace l’assistente Eleonora Sesani, a conti fatti estranea alla vicenda.

