Terza ondata su Fedez morto: la bufala su salute e malattia oggi arriva da YouTube

Arriva quasi inevitabile la terza ondata di bufale su Fedez morto, con notizie false che si susseguono in rete a proposito di salute e malattia del noto conduttore. Il marito di Chiara Ferragni indubbiamente sta passando un momento difficile e le sue condizioni dovranno essere monitorate con attenzione dopo il recente ricovero, ma questo non dà a nessuno il diritto di alimentare voci assolutamente prive di fondamento negli ultimi giorni. Come spesso avviene quando un personaggio famoso non se la passa bene.

Smettiamola con Fedez morto: ancora fake news su salute e malattia del rapper

Chi ci segue ben sa che su Fedez morto sia necessario un intervento costante da parte nostra, come avvenuto pochi giorni fa con un altro articolo. Qualcuno ha addirittura ipotizzato che il silenzio sulle sue condizioni dipenda dalla volontà della famiglia di non perdere sponsorizzazioni, mentre in contemporanea abbiamo voci fantasiosi sul modo in cui parteciperà alla prossima edizione di X Factor. Insomma, serve molta prudenza, ma soprattutto rispetto per una famiglia che probabilmente sta trascorrendo n momento non semplice.

Dopo le segnalazioni che ci sono arrivate questa domenica, abbiamo appreso che la bufala del giorno a differenza di quanto avvenuto in settimana giunga direttamente da YouTube. Un video diventato virale, infatti, parla palesemente di Fedez morto, con l’immagine in anteprima che abbiamo ripreso nella foto utilizzata per il nostro articolo di oggi. Inutile dire che annunci del genere finiscano per creare apprensione tra i fan della coppia, mentre canali ufficiali ed agenzie di stampa non ne parlano.

Insomma, ancora una volta invitiamo tutti a non alimentare queste fake news, ricondividendo articoli che giungono da fonti non verificate. Ci sono buone probabilità che nei prossimi giorni si parli ancora di Fedez morto, visto che alcuni intendono speculare su malattia e salute del rapper per attirare click in modo poco corretto.

