Fedez è morto oggi, lo nascondono per gli sponsor: notizie sulle sua salute di nuovo inventate

Ancora con il tormentone “Fedez è morto”. Le solite teorie complottiste, non avvalorate da fonti, al punto che si sconfina molto facilmente nel campo delle “bufale“, visto che il diretto interessato dopo giorni complicate (stando alle ultime notizie sulla sua salute) ha fatto sapere a più riprese di stare bene. Seconda ondata di post contenenti riscontri falsi, dopo quello che abbiamo portato alla vostra attenzione ad inizio settimana, a testimonianza del fatto che se ne parlerà ancora a lungo.

Di nuovo con le voci secondo cui Fedez è morto oggi: chiariamoci in merito alle notizie sulle sua salute

Dunque, senza girarci troppo intorno, smentiamo tutti coloro che escono anche oggi 4 ottobre sui social con l’annuncio “Fedez è morto”. Qualcuno, non contento, addirittura si spinge oltre, affermando che Chiara Ferragni e la sua famiglia abbiano deciso di non dare comunicazioni ufficiali in merito alla stampa e ai fan per un motivo ben preciso. La scomparsa del rapper, una volta reda nota, metterebbe a rischio le collaborazioni con gli sponsor che da sempre seguono la famiglia.

Insomma, si va ben oltre la fantasia e le solite illazioni che, purtroppo, spesso e volentieri gravitano attorno ai personaggi famosi. Una bufala palese, senza alcuna fonte, basata solo sulle proprie teorie e su sensazioni che non trovano riscontri. Sconfinando addirittura nel complottismo. Del resto, anche a cavallo dell’ultima edizione del Festival di Sanremo abbiamo visto come Chiara Ferragni e lo stesso Fedez siano in grado di attirare l’attenzione del pubblico. Più di altri VIP.

Dunque, basta con gli annunci in stile “Fedez è morto” oggi, ipotizzando che qualcuno lo stia nascondendo per non perdere gli sponsor. Il tutto, condito da notizie sulle sua salute di nuovo inventate, che la dicono lunga sul modo in cui spesso e volentieri ci si pone nei confronti di questo discusso personaggio qui in Italia.

