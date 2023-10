Fedez morto già da giorni, ma non ce lo dicono: come sta e bufale sparse oggi

Fedez morto, ma non vogliono farcelo sapere per ora. L’ultima bufala sul rapper è servita. Sta circolando in queste ore sul web la notizia di Fedez morto, si tratta ovviamente di una bufala che riguarda il cantante ricoverato dallo scorso giovedì al Fatebenefratelli di Milano. Le condizioni di Fedez sono stazionarie, anzi lo stesso cantante aveva rilasciato un post sul suo profilo Instagram per rassicurare tutti, ma chiaramente è sotto osservazione e non è ancora chiaro quando potrà essere dimesso.

Fedez morto già da tempo, ma preferiscono non dircelo: capiamo come sta e riconosciamo bufale sparse oggi

Un po’ come avvenuto con Chiara Ferragni a suo tempo, dunque, voci fuori controllo oggi. Intanto c’è chi ha voluto diffondere la notizia falsa di Fedez morto, parlando addirittura di come il cantante sia deceduto da giorni, ma non si ha intenzione di comunicare subito la notizia. Attenzione quindi a queste sciocchezze che si leggono sul web, purtroppo molte persone tendono a cascarci ed a contribuire alla diffusione di queste bufale.

Sicuramente non è un momento semplice per Fedez. Lo scorso anno ha scoperto un tumore al pancreas che è riuscito a superare brillantemente. Ora si è trovato con un’emorragia interna causata da due ulcere e c’è stato bisogno anche di effettuare una trasfusione di sangue, ma per fortuna tutto è andato bene.

Con lui c’è la moglie Chiara Ferragni che non lo molla un momento. L’imprenditrice digitale era a Parigi per la fashion week quando ha saputo del ricovero d’urgenza del marito, ha abbandonato tutto per potergli stare accanto in un momento così difficile. Non ci sono ancora notizie ufficiali di quando Fedez potrà essere dimesso dall’ospedale, i medici lo stanno sottoponendo a controlli serrati, anche se non è raro sviluppare delle ulcere dopo un tumore al pancreas.

La cosa certa è che Fedez morto è una notizia assolutamente falsa, in questi casi gli sciacalli del web amano approfittare dei momenti difficili dei vip per avere più like ed interazioni sui social. Fedez è vivo, ha superato la parte più complicata e probabilmente nei prossimi giorni si riusciranno ad avere informazioni più dettagliate sul suo stato di salute. Insomma, facciamola finita con Fedez morto oggi.

